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ब्लू लाइन मेट्रो पर तकनीकी खराबी: ओएचई फॉल्ट के कारण आनंद विहार-वैशाली रूट बाधित, घंटों परेशान रहे यात्री

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति की पुष्टि की.

आनंद विहार-वैशाली के बीच ओवरहेड तारों में खराबी
आनंद विहार-वैशाली के बीच ओवरहेड तारों में खराबी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को मंगलवार शाम भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आनंद विहार से वैशाली मेट्रो स्टेशनों के बीच OHE (ओवरहेड इक्विपमेंट) में आई तकनीकी खराबी के चलते इस रूट पर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गईं. करीब एक घंटे से अधिक समय तक आनंद विहार से वैशाली के बीच मेट्रो का संचालन बंद रहा. शाम करीब 7 बजे तकनीकी समस्या ठीक करने के बाद मेट्रो का संचालन शुरू किया गया.

मेट्रो में OHE का मतलब 'Overhead Equipment' (ऊपरी विद्युत तार) होता है. यह मेट्रो ट्रैक के ऊपर हवा में बिछाया गया 25,000 वोल्ट की हाई-वोल्टेज बिजली की तारों का एक नेटवर्क होता है. मेट्रो ट्रेन की छत पर लगा पेंटोग्राफ उपकरण इन तारों को छूते हुए आगे बढ़ता है, जिससे ट्रेन को चलने के लिए लगातार बिजली मिलती रहती है. आज आनंद विहार से वैशाली के बीच इसी बिजली सप्लाई सिस्टम (OHE) में तकनीकी खराबी आ गई. सुरक्षा कारणों से इस पूरे रूट की बिजली तुरंत काटनी पड़ी, जिसके मेट्रो संचालन ठप हो गया.

DMRC ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति की पुष्टि की है. मेट्रो प्रबंधन ने पहले अपडेट में कहा है कि "आनंद विहार से वैशाली के बीच ओएचई (OHE) की समस्या के कारण अस्थायी रूप से कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है. ट्रेन सेवा की बहाली का काम प्रगति पर है. अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं." मंगलवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली मेट्रो की तरफ से जानकारी दी गई, तकनीकी समस्या को दूर कर आनंद विहार से वैशाली के बीच मेट्रो का संचालन बहाल कर दिया गया है.

यात्रियों का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

हाई-वोल्टेज तारों की इस खराबी के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. दफ्तर से निकले लोगों ने सोशल मीडिया पर डीएमआरसी के कुप्रबंधन को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी. यात्री विभूति भटनागर ने मेट्रो प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए लिखा, ''किराया लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन सेवाएं हमेशा की तरह दयनीय बनी हुई है.'' एक अन्य यात्री वीके ने रूट डायवर्जन की समस्या उठाते हुए लिखा, ''मैंने दो बार वैशाली के लिए मेट्रो पकड़ी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे नोएडा के लिए डायवर्ट कर दिया गया. बोर्डिंग से पहले स्टेशनों पर ऐसे डायवर्जन की घोषणा क्यों नहीं की जाती? इससे हजारों यात्रियों को असुविधा हो रही है.''

वहीं, कविता ने लिखा है कि ब्लू लाइन पूरी तरह से अटकी हुई है. दो मेट्रो ट्रेनों के बीच लगभग 15 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा है. इसके आलावे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री अजय सिंह ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ''पहले ही 30 मिनट बीत चुके हैं. क्या आप कृपया पुष्टि कर सकते हैं कि इस समस्या को ठीक करने में कितना समय लगेगा? मुझे आनंद विहार से ट्रेन पकड़नी है.''

व्यस्ततम लाइनों में से एक है ब्लू लाइन

बता दें कि द्वारका सेक्टर-21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली (गाजियाबाद) से जोड़ने वाली ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त रूटों में से एक है. OHE की इस बड़ी खराबी के कारण न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद और नोएडा से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी. कई यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो और कैब का सहारा लेना पड़ा. डीएमआरसी के इंजीनियर ओवरहेड तारों को दुरुस्त कर मंगलवार शाम करीब 7:00 बजे मेट्रो का संचालन फिर से शुरू कर सके.

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