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ब्लू लाइन मेट्रो पर तकनीकी खराबी: ओएचई फॉल्ट के कारण आनंद विहार-वैशाली रूट बाधित, घंटों परेशान रहे यात्री

आनंद विहार-वैशाली के बीच ओवरहेड तारों में खराबी ( Etv Bharat )