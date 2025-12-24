23 साल की हो गई दिल्ली मेट्रो, 6 किमी के सफर से 'वर्ल्ड क्लास' नेटवर्क तक, जानें कैसे बनी राजधानी की लाइफलाइन

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो आज अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रही है. 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की यह सेवा आज न केवल दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि शहरी परिवहन के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है. आज 23वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने नेटवर्क को 450 किलोमीटर के पार ले जाने व दिल्ली को दुनिया के टॉप-5 मेट्रो शहरों में शामिल करने का रोडमैप साझा किया है. दिल्ली मेट्रो का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है, साथ ही विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटबॉल में एक है. चीन, यूएसए के बाद भारत की मेट्रो का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है.

पूर्व पीएम अटल जी ने दिखाई थी हरी झंडी:

दिल्ली मेट्रो के सफर की शुरुआत वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों हुई थी. उन्होंने 24 दिसंबर 2002 को रेड लाइन के शाहदरा से तीस हजारी सेक्शन के बीच पहली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. तब दिल्ली मेट्रो का रेल नेटवर्क मात्र 6 किलोमीटर लंबा था, लेकिन आज 23 साल बाद यह परिचालन नेटवर्क बढ़कर 394.24 किलोमीटर हो चुका है. इसमें 12 लाइनें और 289 स्टेशन शामिल हैं.

23 साल की हो गई दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)

विस्तार व विकास का 'क्रांतिकारी' वर्ष 2026:

  • रिंग नेटवर्क की शुरुआत: मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर के पूरा होते ही राजधानी दिल्ली को अपना पहला 'मेट्रो रिंग' मिल जाएगा. इसमें यात्री रिंग रोड की तरह एक ही दिशा में सफर कर वापस उसी स्टेशन तक पहुंच सकेंगे.
  • 450 किमी का मील का पत्थर: जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग व तुगलकाबाद-एरोसिटी जैसे नए कॉरिडोर के चालू होने के बाद मेट्रो रेल के कुल नेटवर्क की लंबाई 450 किमी के पार हो जाएगी.
  • दुनिया में टॉप-3 का गौरव: इस विस्तार के साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के आधार पर दुनिया के टॉप 3 शहरों की सूची में शामिल हो जाएगी. इसके लिए लगातार काम हो रहा है.
  • मेट्रो के फेज-5 की तैयारी: जहां फेज-4 का काम तेजी से चल रहा है. वहीं, साल 2026 में फेज-5 की औपचारिक रूपरेखा व तैयारियों पर भी काम शुरू हो जाएगा.

तकनीक, सुरक्षा व पर्यावरण पर जोर

  • मेट्रो प्रबंधन अब यात्रियों की सुरक्षा व अनुभव को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है.
  • सुरक्षा में इजाफा: यात्रियों के सामान की बेहतर निगरानी के लिए सभी एक्स-रे मशीनों के ऊपर नए हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो 2026 की शुरुआत तक पूरे हो जाएंगे. साथ ही हजारों की संख्या में सीआईएसएफ जवान दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करते हैं.
  • आसान टिकटिंग व्यवस्था: शुरूआती दिनों में लोगों को काउंटर पर टिकट लेना पड़ता था. लेकिन टिकटिंग व्यवस्था को आसान किया गया. भविष्य में टिकटिंग सिस्टम को और ज्यादा सरल व पेपरलेस बनाने की योजना है.
  • आर्थिक और हरित लाभ: दिल्ली मेट्रो में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग और पुरानी ट्रेनों की 'रिट्रोफिटिंग' (नया रूप देना) से डीएमआरसी को वित्तीय लाभ होगा. साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम होगा.

राजधानी दिल्ली जहां घनी आबादी है और सैकड़ों साल पुरानी इमारतें है, वहां मेट्रो बनाना आसान नहीं था, लेकिन तकनीक और परिश्रम से यह संभव हो पाया. 23 वर्षों का यह सफर दर्शाता है कि कैसे एक व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली किसी शहर की तस्वीर बदल सकती है. दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एनसीआर की आर्थिक प्रगति व आधुनिक पहचान का आधार बन गई है.

दिल्ली मेट्रो नेटवर्क
दिल्ली मेट्रो नेटवर्क (ETV Bharat)

मेट्रो की 23 साल की ऐतिहासिक यात्रा:

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया कि साल 2002 में परिचालन शुरू कर राजधानी में आधुनिक शहरी परिवहन की नींव रखी. 24 दिसंबर 2025 को दिल्ली मेट्रो के 23 वर्ष पूरे होने के साथ, यह ट्रेन आज भी यात्रियों की सेवा में सक्रिय है. शुरुआत में चार कोच वाली TS#01 को बढ़ती यात्री संख्या के चलते 2014 में छह और 2023 में आठ कोच का किया गया. अब तक यह ट्रेन करीब 29 लाख किलोमीटर चल चुकी है. 6 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करा चुकी है, जबकि इसके दरवाजों का संचालन लगभग 24 लाख बार हुआ है.

अनुज दयाल ने बताया कि दक्षिण कोरिया के MRM कंसोर्टियम द्वारा निर्मित इस ट्रेन की शुरुआती लागत लगभग 24 करोड़ रुपये थी. रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली के जरिए यह लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा पुनः उत्पन्न कर कार्बन फुटप्रिंट कम करती है. 2024 में मिड-लाइफ रिहैबिलिटेशन के दौरान CCTV, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, फायर डिटेक्शन, इमरजेंसी अलार्म व चार्जिंग सॉकेट जैसे कई उन्नयन किए गए. ट्रेन की विश्वसनीयता 85,000 किमी MDBF है, जो निर्धारित मानक से कहीं अधिक है.

