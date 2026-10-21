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GRAP-I लागू: प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली मेट्रो तैयार, कल से रोजाना चलाई जाएंगी 20 अतिरिक्त ट्रिप्स

दिल्ली मेट्रो चलाएगी 20 अतिरिक्त ट्रिप्स ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ने लगा है. प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए राजधानी में बुधवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया है. GRAP-I लागू होते ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) भी एक्शन मोड में आ गया है. सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ घटाने और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मेट्रो ने एक बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, गुरुवार से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर वर्किंग डेज यानी सोमवार से शुक्रवार के दौरान रोजाना 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी. इसके साथ ही DMRC ने अपने सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और आसपास के इलाकों में प्रदूषण विरोधी अभियानों को और तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल को हवा में घुलने से रोका जा सके.