GRAP-I लागू: प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली मेट्रो तैयार, कल से रोजाना चलाई जाएंगी 20 अतिरिक्त ट्रिप्स
दिल्ली मेट्रो ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर यह निर्णय लिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 21, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ने लगा है. प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए राजधानी में बुधवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया है. GRAP-I लागू होते ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) भी एक्शन मोड में आ गया है. सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ घटाने और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मेट्रो ने एक बड़ा फैसला लिया है.
दरअसल, गुरुवार से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर वर्किंग डेज यानी सोमवार से शुक्रवार के दौरान रोजाना 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी. इसके साथ ही DMRC ने अपने सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और आसपास के इलाकों में प्रदूषण विरोधी अभियानों को और तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल को हवा में घुलने से रोका जा सके.
निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो में सफर करने की अपील
DMRC का मानना है कि सड़कों पर जितनी ज्यादा गाड़ियां उतरेंगी, धुआं और जाम उतना ही बढ़ेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं में ट्रिप्स बढ़ाए जा रहे हैं. अतिरिक्त ट्रिप्स चलने से यात्रियों को ट्रेनों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पीक आवर्स में भी लोगों को आसानी से मेट्रो मिल सकेगी. मेट्रो प्रशासन का मकसद है कि लोग अपनी निजी कार या बाइक छोड़कर मेट्रो से सफर करें, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम हो और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आए.
साइटों पर सख्त निगरानी, धूल रोकने के इंतजाम
प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ ट्रेनें बढ़ाना ही काफी नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए हैं. DMRC के इंजीनियर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और उनसे सटी सड़कों का लगातार मुआयना करें. निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से इन बातों पर जोर दिया जाएगा. निर्माण स्थलों पर रखी गई रेत, सीमेंट और मिट्टी जैसी सभी सामग्रियों को तिरपाल या ग्रीन नेट से अच्छी तरह ढका जाए.
साथ ही साइट से बाहर निकलने वाले सभी ट्रकों और निर्माण वाहनों के पहियों को धोने के लिए 'व्हील वॉश फैसिलिटी' पूरी तरह चालू रहे, ताकि गाड़ियों के साथ मिट्टी सड़कों तक न पहुंचे. इसके अलावा, मेट्रो साइट्स के आसपास की सड़कों से धूल हटाना, फुटपाथों और सड़क के बीच बने मीडियन से कूड़ा-कचरा तुरंत साफ करना अनिवार्य कर दिया गया है.
250 से ज्यादा एंटी-स्मॉग गन तैनात
प्रदूषण को काबू में रखने के लिए DMRC पहले से ही कई कदम उठा रहा है. दिल्ली मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, फिलहाल मेट्रो के विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट्स, स्टेशनों और प्रशासनिक भवनों में कुल मिलाकर 250 से ज्यादा एंटी-स्मॉग गन (मिस्ट गन) लगाई गई हैं. ये गन पानी की बारीक बूंदों का छिड़काव कर हवा में तैरते धूल के कणों को नीचे बैठाने का काम करती हैं. DMRC का पर्यावरण विभाग रोजाना निरीक्षण कर रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं.
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सड़कों की मरम्मत पर भी ध्यान
मेट्रो निर्माण कार्य फेज-4 के चलते दिल्ली की करीब 31 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव फिलहाल अस्थायी तौर पर DMRC के पास है. गड्ढों और उखड़ी सड़कों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का बड़ा कारण बनती है. DMRC का कहना है कि उसने अपने नियंत्रण वाली ज्यादातर सड़कों की मरम्मत करा दी है, ताकि वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल न उड़े और लोगों का सफर भी सुगम रहे.
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