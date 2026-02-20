ETV Bharat / state

CBSE Board Exams 2026: दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, विद्यार्थियों को मिलेगी सुरक्षा जांच व टिकट काउंटर पर प्राथमिकता

दिल्ली मेट्रो की तरफ से यह अपील की गई है कि विद्यार्थी अपनी यात्रा की योजना समय से थोड़ा पहले बनाकर चलें. पढ़ें पूरी खबर..

विद्यार्थियों को सुरक्षा जांच व टिकट काउंटर पर प्राथमिकता देगा दिल्ली मेट्रो
विद्यार्थियों को सुरक्षा जांच व टिकट काउंटर पर प्राथमिकता देगा दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 5:59 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलने वाली 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की यात्रा को सुगम व तनावमुक्त बनाने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष प्रबंध लागू किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे विद्यार्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे.

विद्यार्थियों के लिए 'ग्रीन चैनल' जैसी सुविधा: डीएमआरसी के प्रधान अधिशासी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अक्सर समय की पाबंदी व ट्रैफिक की चिंता विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को बढ़ा देती है. इसे समझते हुए डीएमआरसी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षा जांच में कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. जिन छात्रों के पास सीबीएसई का वैध प्रवेश पत्र होगा, उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे बिना किसी देरी के प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें.

टिकट काउंटरों पर नहीं लगेगा समय: डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बावजूद कई छात्र व अभिभावक अब भी टिकट ऑपरेटिंग मशीन या कस्टमर केयर केंद्रों का उपयोग करते हैं. परीक्षा के दिनों में स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए, डीएमआरसी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रवेश पत्र दिखाने वाले विद्यार्थियों को टिकट खरीदने के दौरान भी प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तकनीकी समस्या या भीड़ के कारण छात्र की परीक्षा न छूटे.

सुगम यात्रा के लिए विशेष घोषणाएं: अनुज दयाल ने यह भी जानकारी दी कि मेट्रो नेटवर्क के भीतर छात्रों को जागरूक करने व मार्गदर्शन देने के लिए विशेष केंद्रीकृत घोषणाएं भी की जाएंगी. इन घोषणाओं के माध्यम से छात्रों को निकटतम परीक्षा केंद्रों वाले स्टेशनों और मेट्रो के नियमों के बारे में सूचित किया जाएगा. दिल्ली मेट्रो का ये कदम न सिर्फ लाखों विद्यार्थियों की यात्रा को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाकर उनके भविष्य को संवारने में भी सहायक सिद्ध होगा.

दिल्ली मेट्रो की अपील: दिल्ली मेट्रो की तरफ से विद्यार्थियों व अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना समय से थोड़ा पहले बनाकर चलें. हालांकि प्राथमिकता दी जा रही है, फिर भी अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए मेट्रो प्रशासन की मदद लेना उचित होगा.

आदेश एक नजर में-

  • अवधि- 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक छात्रों को मिलेगी विशेष राहत.
  • पात्रता- सीबीएसई कक्षा 10वीं या 12वीं के एडमिट कार्ड धारक छात्र.
  • सुविधा- सुरक्षा जांच, टिकट काउंटर व कस्टमर केयर पर प्राथमिकता.
  • सहयोग- सीआईएसएफ और दिल्ली मेट्रो स्टाफ की और से विशेष निगरानी.

