दिल्ली मेट्रो की रफ्तार को मिलेगी 'सुपर पावर', CM रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन का किया उद्घाटन
पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन (RSS) का उद्घाटन किया जो प्रमुख मेट्रो कॉरिडोरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा: CM रेखा गुप्ता
Published : January 30, 2026 at 6:48 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के परिचालन को अधिक सुचारु और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पार्क स्ट्रीट में नए इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन (RSS) का उद्घाटन किया. यह सब-स्टेशन न केवल मौजूदा मेट्रो लाइनों की बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आगामी सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के लिए भी ऊर्जा का मुख्य केंद्र बनेगा.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मौके पर डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नई सुविधा की तकनीकी विशेषताओं और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई. पार्क स्ट्रीट स्थित इस आरएसएस का पुनर्निर्माण भारत सरकार के 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' के तहत किया गया है. दरअसल, साल 2010 में फेज-2 के दौरान निर्मित पुराने सब-स्टेशन को सेंट्रल विस्टा निर्माण के चलते 2021-22 में हटाना पड़ा था. अब इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभागद्वारा दी गई वैकल्पिक भूमि पर अत्याधुनिक तकनीक के साथ दोबारा स्थापित किया गया है.
अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरण का संगम
बता दें कि यह नया सब-स्टेशन पूरी तरह से 'ग्रीन बिल्डिंग' मानकों पर आधारित है. इसमें ऊर्जा की बचत के लिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एयर-कंडीशनिंग और एलईडी लाइटिंग का उपयोग किया गया है. खास बात यह कि सुरक्षा के लिहाज से यहां ऑटोमैटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और एड्रेसेबल फायर अलार्म लगाए गए हैं. साथ ही, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए इसकी छत पर सोलर पावर सिस्टम लगाने की योजना भी है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर डीएमआरसी की सराहना करते हुए कहा, ''आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुरक्षित परिवहन दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है. पार्क स्ट्रीट आरएसएस का पूरा होना दिल्ली मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क के लिए मील का पत्थर साबित होगा.''
आज पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन (RSS) का उद्घाटन किया जो प्रमुख मेट्रो कॉरिडोरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 30, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन राजधानी में निरंतर विश्वस्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट… pic.twitter.com/oDniekLwsf
इन लाइनों को मिलेगा सीधा लाभ
नया सब-स्टेशन दिल्ली मेट्रो के निम्नलिखित कॉरिडोरों के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा.
- एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए.
- वॉयलेट लाइन (लाइन-6): कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) कॉरिडोर के लिए.
- सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन: निर्माणाधीन इंद्रप्रस्थ से आर.के. आश्रम मार्ग कॉरिडोर (फेज-5ए) के लिए अतिरिक्त 25 kV फीडर प्रदान किए गए हैं.
ये भी पढ़ें: