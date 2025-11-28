दिल्ली मेट्रो की सेवा समय में बदलाव, MCD उपचुनावों के मद्देनजर सुबह 4 बजे शुरू होगी मेट्रो
दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक की तरफ से बताया गया कि सुबह 4-6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी.
Published : November 28, 2025 at 10:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर मतदान और मतगणना के दिन अपनी सेवाओं के समय में बदलाव की घोषणा की है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की आवाजाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो सेवाएं इन दोनों दिनों पर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी.
दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार, मतदान के दिन रविवार को मेट्रो सेवा की शुरुआत, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से होगी. सुबह 4 बजे 6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. उसके बाद नियमित समय सारणी पर मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी. ड्यूटी से देर से लौटने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा सामान्य रात 11 के बजाए 11:30 बजे सभी लाइनों से रवाना होगी.
METRO RAIL SERVICES TO START FROM 04:00 AM ON MCD BYE-ELECTIONS DAY AND COUNTING DAY— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 28, 2025
To ensure smooth and timely movement of polling personnel and staff during the MCD Bye-Elections in 12 wards, Delhi Metro will start services early on both polling and counting days.
On Sunday,…
इसी तरह मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को भी सुबह सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 खाली वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले बहुप्रतीक्षित उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अनुसार, मतदान 30 नवंबर रविवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी. नामांकन प्रक्रिया पहले ही 3 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त हो चुकी है.
एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार, करीब सात लाख मतदाता मतदान करेंगे. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं, उस वॉर्ड में बनाए जाएंगे. बता दें कि, 30 नवंबर को सुबह 07:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक संबंधित वार्ड के मतदाता वोट डाल सकेंगे.
यह भी पढ़ें-
यात्रीगण कृपया ध्यान दें: परिचालन कारणों से कई 'पूजा स्पेशल' ट्रेनों के फेरे रद्द, यात्राओं पर पड़ा असर
MCD उपचुनाव के लिए DTC की विशेष बस सेवाएं, 30 नवंबर और 3 दिसंबर को इस समय चलेंगी बसें