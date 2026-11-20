दिल्ली मेट्रो: कल से मैजेंटा लाइन के इस रूट पर बदल जाएगा टाइम-टेबल, जानें पहली और आखिरी ट्रेन का समय
दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों से यह अपील की गई है कि वे नए टाइमटेबल को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं.
Published : November 20, 2026 at 10:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है. शनिवार से 21 नवंबर से मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क सेक्शन के बीच मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया जा रहा है. इस रूट पर सुबह पहली ट्रेन एक घंटे देरी से चलेगी, जबकि रात में आखिरी ट्रेन एक घंटे पहले ही रवाना हो जाएगी. यह बदलाव अगले करीब एक महीने तक लागू रहेगा.
क्यों किया गया समय में बदलाव
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से मिली जानकारी के मुताबिक, मैजेंटा लाइन के आगामी विस्तारित हिस्से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक पर सिस्टम इंटीग्रेशन का काम शुरू किया जा रहा है. इसी काम को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए दीपाली चौक और मजलिस पार्क के बीच चल रही ट्रेनों के परिचालन समय में अस्थायी संशोधन किया गया है.
SERVICE UPDATE The Delhi Metro will be undertaking the system integration works for the upcoming section of Krishna Park Extension to Deepali Chowk on Magenta Line, starting tomorrow i.e, from 21st November 2026. To facilitate the same, train services on the operational section of Magenta Line between Deepali Chowk and Majlis Park will operate with revised timings (from tomorrow onwards) as detailed below:- 1. The first passenger train service will commence at 07:00 AM instead of present schedule of 06:00 AM. 2. The last passenger train service will commence at 10:00 PM instead of present schedule of 11:00 PM This change in operating hours will help the necessary system integration activities to be carried out safely and efficiently. The regular schedule of services will be resumed once the integration work is complete, which is likely to take around a month’s time. DMRC advises all commuters using this section to take note of the revised timings and plan their journeys accordingly. Information regarding the revised train timings will also be displayed at stations and disseminated through DMRC's official communication channels. DMRC regrets the inconvenience caused and seeks the cooperation and understanding of its valued commuters during this period.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 20, 2026
नोट कर लें नया टाइम-टेबल
- सुबह की पहली ट्रेन: अब सुबह 06:00 बजे के बजाय 07:00 बजे से शुरू होगी.
- रात की आखिरी ट्रेन: अब रात 11:00 बजे के बजाय 10:00 बजे ही उपलब्ध होगी.
कब तक जारी रहेगी यह व्यवस्था
डीएमआरसी के मुताबिक, सिस्टम इंटीग्रेशन के इस काम को पूरा होने में लगभग एक महीने का समय लगने की संभावना है. काम पूरा होते ही इस सेक्शन पर मेट्रो सेवाएं फिर से अपने पुराने और नियमित समय के अनुसार चलने लगेंगी.
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यात्रियों के लिए सलाह
मेट्रो प्रशासन ने इस रूट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे बदले हुए समय को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर भी नए समय की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है और डीएमआरसी के आधिकारिक चैनलों के जरिए भी सूचना दी जा रही है. डीएमआरसी ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए सहयोग की अपील की है.
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