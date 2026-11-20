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दिल्ली मेट्रो: कल से मैजेंटा लाइन के इस रूट पर बदल जाएगा टाइम-टेबल, जानें पहली और आखिरी ट्रेन का समय

दिल्ली मेट्रो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है. शनिवार से 21 नवंबर से मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क सेक्शन के बीच मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया जा रहा है. इस रूट पर सुबह पहली ट्रेन एक घंटे देरी से चलेगी, जबकि रात में आखिरी ट्रेन एक घंटे पहले ही रवाना हो जाएगी. यह बदलाव अगले करीब एक महीने तक लागू रहेगा.

क्यों किया गया समय में बदलाव