स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली मेट्रो ने कड़ी की सुरक्षा जांच, DMRC ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ी सुरक्षा, यात्रियों को अधिक समय लेकर चलने की सलाह
Published : August 7, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) के मुताबिक, 9 अगस्त 2026 से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और भी अधिक सघन व सख्त कर दिया जाएगा.
इस विशेष अभियान के कारण मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वारों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग सकती हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने आम जनता से अपनी यात्रा के लिए सामान्य से अधिक अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की अपील की है.
SECURITY UPDATE— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 7, 2026
In view of the enhanced security arrangements ahead of Independence Day on 15th August 2026, the security checks for passengers will be further intensified by CISF across the Metro stations starting from 9th August 2026 (Sunday).
This might result in long queues…
डीएमआरसी के डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा, ''16 अगस्त 2026 (रविवार) तक कुछ मेट्रो स्टेशनों पर, खासकर भीड़-भाड़ वाले समय (पीक आवर्स) में, लंबी लाइनें लग सकती हैं. इसलिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं और इन दिनों में आने-जाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें. यात्रियों से अनुरोध है कि सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें.''
वहीं, मुख्य समारोह स्थल लाल किला के आसपास सुरक्षा ग्रिड के हिस्से के रूप में लगभग 12,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. हाई-टेक निगरानी को ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय की निगरानी और भीड़ प्रबंधन के लिए 1,000 से अधिक AI-सक्षम सीसीटीवी कैमरे और 360-डिग्री कवरेज वाले अत्याधुनिक 'इक्षणा' कैमरों का उपयोग किया जा रहा है.
वहीं, चांदनी चौक की लगभग 300 दुकानों को 12 से 15 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एंटी-ड्रोन सिस्टम सक्रिय किए गए हैं. बता दें कि पहले ही आम आगंतुकों और पर्यटकों के लिए लाल किला परिसर को 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो प्रतिवर्ष मुख्य दिनों के दौरान अपने समय में महत्वपूर्ण बदलाव करती रहती है, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामान न करना पड़े.
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