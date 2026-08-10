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समय की पाबंदी और विश्वसनीयता में दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की अग्रणी मेट्रो प्रणालियों को छोड़ा पीछे, लोगों ने कहा- बेहद सुविधाजनक

दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो प्रणालियों को पीछे छोड़ा ( ETV Bharat )