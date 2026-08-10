समय की पाबंदी और विश्वसनीयता में दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की अग्रणी मेट्रो प्रणालियों को छोड़ा पीछे, लोगों ने कहा- बेहद सुविधाजनक
दिल्ली मेट्रो ने 2026 में 99.95 प्रतिशत की असाधारण पंक्चुअलिटी हासिल की है. इसे दिल्लीवासियों ने सराहा भी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 10, 2026 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्रेन परिचालन की समयबद्धता (पंक्चुअलिटी) और विश्वसनीयता के मामले में हॉन्गकांग मेट्रो, पेरिस मेट्रो और न्यूयॉर्क सबवे जैसी विश्व की कुछ सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणालियों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है. इससे वह दुनिया की बेहतरीन शहरी रेल प्रणालियों में स्थापित गई है. इसके बारे में डीएमआरसी की ओर से सोशल मीडिया परसे जानकारी दी गई है.
यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि डीएमआरसी परिचालन प्रदर्शन को मापने के लिए बहुत कड़े मानदंड अपनाता है. दिल्ली मेट्रो की ट्रेन पंक्चुअलिटी भी समय के साथ बढ़ी है. दिल्ली मेट्रो ने अपने परिचालन की शुरुआत के महज दो वर्षों के भीतर ही 99% से अधिक पंक्चुअलिटी हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा मेट्रो प्रणालियों की प्रतिष्ठित श्रेणी में स्थान बना लिया. वर्ष 2026 में, अपने विशाल नेटवर्क और बढ़ते बेड़े के बावजूद, दिल्ली मेट्रो ने 99.95 प्रतिशत की असाधारण पंक्चुअलिटी हासिल की है.
इसपर रचना नामक महिला ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है. हर दो-तीन मिनट पर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन होता है, जिससे यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद रखते हैं. दिल्ली में यात्रा करने के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यम बन गया है. अच्छी बात है कि दिल्ली मेट्रो देशभर में सबसे पंक्चुअल मेट्रो बना. उनके अलावा मोनू नामक व्यक्ति ने बताया कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा है, दिल्ली मेट्रो लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक बन गया है. दिल्ली मेट्रो की सबसे अच्छी खासियत है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है और टाइम की बहुत पाबंद है.
यह भी पढ़ें-
राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास मिला DU की छात्रा का शव, पुलिस जांच में जुटी
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली मेट्रो ने कड़ी की सुरक्षा जांच, DMRC ने जारी की एडवाइजरी