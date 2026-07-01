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बेहतर स्टार्टअप्स की तलाश में IIT BHU पहुंची दिल्ली मेट्रो टीम; अच्छे इनोवेटर्स को शानदार मौका

बेहतर स्टार्टअप्स की तलाश में IIT BHU पहुंची दिल्ली मेट्रो टीम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आज युवा स्टार्टअप के जरिए वह न सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाने में भी योगदान कर रहे हैं. बड़ी कंपनियां और सरकार भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है. अच्छे स्टार्टअप्स को अच्छी फंडिंग मिल रही है और उनके इनोवेशन देश हित में काम आ रहे हैं. ऐसे ही अच्छे स्टार्टअप्स की खोज करने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब IIT BHU पहुंचा है.

IIT BHU में मेट्रो इनोवेशन सेंटर आफ एक्सीलेंस दिल्ली मेट्रो की बेहतरी और तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अच्छे स्टार्टअप्स की खोज कर रहा है. मेट्रो इनोवेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कवि प्रकाश ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का IIT BHU के साथ पहले से ही एक एमओयू साइन है.

उन्होंने बताया कि टनल एरिया में पहले से ही काम हो रहा है. इसके अलावा हमारे इनोवेशन सेंटर में मेट्रो में जितने प्रॉब्लम्स एरिया हैं, उनको हम इस इनोवेशन सेंटर में शार्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हम स्टार्टअप को आमंत्रित कर रहे हैं. अगर उनका प्रपोजल स्वीकार होगा, तो हम उन्हें फंडिंग देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे.

IIT BHU पहुंची दिल्ली मेट्रो टीम. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने अभी तक 14 तरह की समस्याओं को चिन्हित किया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीजें ज्यादा हैं. जैसे तापमान कंट्रोल यानी एयर कंडीशन को कंट्रोल करने की व्यवस्था AI बेस्ड हो जाए.

हमारे तार बहुत हैवी और मोटे हैं, चोरी होने की स्थिति भी बनी रहती है. हम उसका ड्रोन सिस्टम से नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं. इसके अलावा हमारे इक्विपमेंट, उनकी कंडीशन और बेहतर मेंटेनेंस हो जाए, हमें यह पता चल जाए कि कौन सा सर्किट या कौन सा इक्विपमेंट हमारा फेल होने की कंडीशन में है.

पहले से ही यह पता चल जाए कौन चीज खराब हो सकती हैं. पैरामीटर सेट हो जाएं कि यह इक्विपमेंट फेल होने वाले हैं, ताकि हमारी सेवाएं न रुके और इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके.

इसलिए हम ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स की खोज कर रहे हैं, ताकि चीजें बेहतर हो सके. उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक कई प्रपोजल आए हैं, जिनमें से दो-तीन प्रपोजल तो बहुत ही अच्छे हैं. इस पर काम किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि एक प्रपोजल तो हमारे लिए ऐसा आया है जो माइलस्टोन साबित हो सकता है. हमारे ट्रैक्स पर जो सर्किट होते हैं, उसमें पहले से ही अलर्ट कर देगा कि किस सर्किट को कब मेंटेनेंस की जरूरत होती है.