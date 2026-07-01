बेहतर स्टार्टअप्स की तलाश में IIT BHU पहुंची दिल्ली मेट्रो टीम; अच्छे इनोवेटर्स को शानदार मौका
आप भी स्टार्टअप की फंडिंग चाहते हैं तो बेहतर प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं. इनोवेशन सेंटर में फाइल कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 7:02 AM IST
वाराणसी: आज युवा स्टार्टअप के जरिए वह न सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाने में भी योगदान कर रहे हैं. बड़ी कंपनियां और सरकार भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है. अच्छे स्टार्टअप्स को अच्छी फंडिंग मिल रही है और उनके इनोवेशन देश हित में काम आ रहे हैं. ऐसे ही अच्छे स्टार्टअप्स की खोज करने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब IIT BHU पहुंचा है.
IIT BHU में मेट्रो इनोवेशन सेंटर आफ एक्सीलेंस दिल्ली मेट्रो की बेहतरी और तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अच्छे स्टार्टअप्स की खोज कर रहा है. मेट्रो इनोवेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कवि प्रकाश ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का IIT BHU के साथ पहले से ही एक एमओयू साइन है.
उन्होंने बताया कि टनल एरिया में पहले से ही काम हो रहा है. इसके अलावा हमारे इनोवेशन सेंटर में मेट्रो में जितने प्रॉब्लम्स एरिया हैं, उनको हम इस इनोवेशन सेंटर में शार्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हम स्टार्टअप को आमंत्रित कर रहे हैं. अगर उनका प्रपोजल स्वीकार होगा, तो हम उन्हें फंडिंग देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे.
उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने अभी तक 14 तरह की समस्याओं को चिन्हित किया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीजें ज्यादा हैं. जैसे तापमान कंट्रोल यानी एयर कंडीशन को कंट्रोल करने की व्यवस्था AI बेस्ड हो जाए.
हमारे तार बहुत हैवी और मोटे हैं, चोरी होने की स्थिति भी बनी रहती है. हम उसका ड्रोन सिस्टम से नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं. इसके अलावा हमारे इक्विपमेंट, उनकी कंडीशन और बेहतर मेंटेनेंस हो जाए, हमें यह पता चल जाए कि कौन सा सर्किट या कौन सा इक्विपमेंट हमारा फेल होने की कंडीशन में है.
पहले से ही यह पता चल जाए कौन चीज खराब हो सकती हैं. पैरामीटर सेट हो जाएं कि यह इक्विपमेंट फेल होने वाले हैं, ताकि हमारी सेवाएं न रुके और इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके.
इसलिए हम ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स की खोज कर रहे हैं, ताकि चीजें बेहतर हो सके. उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक कई प्रपोजल आए हैं, जिनमें से दो-तीन प्रपोजल तो बहुत ही अच्छे हैं. इस पर काम किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि एक प्रपोजल तो हमारे लिए ऐसा आया है जो माइलस्टोन साबित हो सकता है. हमारे ट्रैक्स पर जो सर्किट होते हैं, उसमें पहले से ही अलर्ट कर देगा कि किस सर्किट को कब मेंटेनेंस की जरूरत होती है.
उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से स्टार्टअप के जरिए बच्चों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. यह बहुत अच्छी पहल है. फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कारगर है.
क्या है दिल्ली मेट्रो इनोवेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: यह DMRC के तहत बनाया गया प्रोजेक्ट है. इसका उद्देश्य DMRC में नए इनोवेशन और मेक इन इंडिया का एक बेहतर तंत्र विकसित करना. मेट्रो रेल क्षेत्र के लिए नवीन समाधान और उत्पाद विकसित करने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना है.
यह प्रोजेक्ट नए इनोवेटर और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का बहुत बड़ा मंच है, ताकि मेट्रो प्रणालियों को बेहतर संचालन, रखरखाव, ऊर्जा और यात्री सेवाओं से संबंधित चुनौतियों के समाधान विकसित की जा सकें.
यह हैं मेट्रो की डिमांड
- परिचालन और रखरखाव दक्षता में सुधार
- परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और उत्पादकता बढ़ाना तथा यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना
- पूर्वानुमान आधारित और स्थिति आधारित रखरखाव को बढ़ावा देना
- ऊर्जा दक्षता और रखरखाव में आसानी को बढ़ावा देना
- मेट्रो प्रणालियों की जीवनचक्र लागत को कम करना
- मेट्रो प्रौद्योगिकियों में 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना
- मेट्रो रेल क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
MICE में कौन ले सकता है भाग: मेट्रो अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के लिए DMRC के साथ काम करने में रुचि रखने वाली संस्थाएं एमआईसीई में प्रस्ताव प्रस्तुत करके भाग ले सकती हैं.
प्रस्ताव केवल भारतीय स्टार्टअप, भारतीय कंपनियों, वैश्विक साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम में कार्यरत भारतीय कंपनियों से ही प्राप्त होने चाहिए. आवेदक की विशेषज्ञता, मजबूत तकनीकी और नेतृत्व क्षमता और समान समाधान विकसित करने की सिद्ध क्षमता को प्रदर्शित करने वाले प्रस्ताव हों.
आवेदक को अंतिम उपयोगकर्ताओं से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्रों के साथ कम से कम 3 प्रकार के संबंधित, समान उत्पादों, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी समाधानों के सफल विकास को प्रदर्शित करना होगा. स्टार्टअप्स के लिए, संस्थापकों, सीईओ, तकनीकी प्रमुख, अनुसंधान प्रमुख के सीवी का मूल्यांकन किया जाएगा.
आप भी स्टार्टअप की फंडिंग चाहते हैं तो बेहतर प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं. इनोवेशन सेंटर में फाइल कर सकते हैं. अपना कोई भी सवाल hod_mice@dmrc.org पर भेज सकते हैं या फिर इस केंद्र के हेड कवि प्रकाश से संपर्क कर सकते हैं.
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