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दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के मधुबन चौक स्टेशन पर 1 मई से बदल जाएगा रास्ता, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों के एक बड़ी जानकारी सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो यात्रियों के लिए गुरुवार 30 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की है. फेज-IV विस्तार के तहत चल रहे निर्माण कार्य की वजह से मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर-2 और लिफ्ट नंबर-3, जो आर क्यूब मॉल की तरफ है, 1 मई से 15 मई 2026 तक बंद रहेगा.

रेड लाइन और मैजेंटा लाइन पर निर्माण कार्य

यह फैसला रेड लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से लिया गया है. इस अवधि के दौरान यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1, 3, 4 और लिफ्ट नंबर-4 का उपयोग करने की सलाह दी गई है. मुख्य गेट बंद रहने से दूसरे प्रवेश द्वारों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे पीक ऑवर्स के दौरान अपने स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का पहले का समय लेकर चलें.

बता दें कि मधुबन चौक दिल्ली मेट्रो की तीसरी सबसे व्यस्त रेड लाइन पर मौजूद है. रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे पहली और सबसे पुरानी लाइन है. इस लाइन पर कुवल 29 स्टेशन है. जो शहीद स्थल (गाज़ियाबाद) से रिठाला (दिल्ली) के बीच मौजूद हैं.