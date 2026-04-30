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दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के मधुबन चौक स्टेशन पर 1 मई से बदल जाएगा रास्ता, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए DMRC की तरफ से एक जरूरी अलर्ट जारी किया गया है

मधुबन चौक स्टेशन पर नंबर 2 रहेगा बंद
मधुबन चौक स्टेशन पर नंबर 2 रहेगा बंद (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 10:09 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों के एक बड़ी जानकारी सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो यात्रियों के लिए गुरुवार 30 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की है. फेज-IV विस्तार के तहत चल रहे निर्माण कार्य की वजह से मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर-2 और लिफ्ट नंबर-3, जो आर क्यूब मॉल की तरफ है, 1 मई से 15 मई 2026 तक बंद रहेगा.

रेड लाइन और मैजेंटा लाइन पर निर्माण कार्य

यह फैसला रेड लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से लिया गया है. इस अवधि के दौरान यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1, 3, 4 और लिफ्ट नंबर-4 का उपयोग करने की सलाह दी गई है. मुख्य गेट बंद रहने से दूसरे प्रवेश द्वारों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे पीक ऑवर्स के दौरान अपने स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का पहले का समय लेकर चलें.

बता दें कि मधुबन चौक दिल्ली मेट्रो की तीसरी सबसे व्यस्त रेड लाइन पर मौजूद है. रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे पहली और सबसे पुरानी लाइन है. इस लाइन पर कुवल 29 स्टेशन है. जो शहीद स्थल (गाज़ियाबाद) से रिठाला (दिल्ली) के बीच मौजूद हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के फेज-IV प्रोजेक्ट का काम अब अपने अंतिम चरणों में है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जानकारी दी थी कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और दिसंबर 2026 तक कई नए कॉरिडोर शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों का आवागमन और भी आसान हो जाएगा।

29 अप्रैल को भी दिया था अपडेट

डीएमआरसी ने 29 अप्रैल को भी एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी कि सिग्नल संबंधी समस्या के कारण कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशनों के बीच मैजेंटा लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है. इसके कुछ देर बाद एक अन्य ट्वीट में सर्विस बहाल कर देने की भी जानकारी दी गई थी.

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