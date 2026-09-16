दिल्ली में DTC की बसें थमीं तो मेट्रो ने संभाला मोर्चा, बढ़ाई गई 8 अतिरिक्त सेवाएं; जानें DMRC का प्लान
बस चालकों की हड़ताल के कारण यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है.
Published : September 16, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधीन चलने वाली निजी ऑपरेटरों के बस चालकों की जारी बस हड़ताल के बीच राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के लिए अपनी सेवाओं में अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. बसों का संचालन प्रभावित होने के कारण मेट्रो नेटवर्क पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए डीएमआरसी ने ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे लगाने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य खासतौर पर व्यस्त समय में स्टेशनों व ट्रेनों पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना तथा यात्रियों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है.
डीएमआरसी के मुताबिक बुधवार को यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूरे मेट्रो नेटवर्क पर 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप बढ़ाए गए. इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार कुल आठ अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया गया. मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की संख्या और परिचालन की स्थिति के आधार पर इन अतिरिक्त ट्रेनों का इस्तेमाल किया, जिससे बस हड़ताल के कारण मेट्रो पर आने वाले अतिरिक्त यात्रियों को संभाला जा सके.
Delhi Metro Makes Extensive Arrangements to Manage Additional Crowd amid Ongoing DTC Bus Strike— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 16, 2026
The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) today put in place extensive arrangements to manage the anticipated surge in passenger footfall on its network due to the ongoing Delhi…
डीटीसी बसों के प्रभावित संचालन का सीधा असर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में बस यात्रियों के मेट्रो की ओर रुख करने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने सामान्य परिचालन व्यवस्था के साथ अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की व्यवस्था की है. इससे पीक ऑवर के दौरान यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
17 सितंबर को भी जारी रहेगी अतिरिक्त व्यवस्था
डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था केवल बुधवार तक सीमित नहीं रहेगी. 17 सितंबर 2026 को भी आठ अतिरिक्त ट्रेनें नेटवर्क पर आवश्यकता के अनुसार चलाई जाएंगी. ये अतिरिक्त ट्रेनें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच परिचालन की जरूरत के अनुसार सेवा में लगाई जाएंगी. यानी गुरुवार को कार्यालय जाने और लौटने के समय समेत दिन के उन हिस्सों में, जब यात्रियों का दबाव अधिक रहने की संभावना है, मेट्रो नेटवर्क पर अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. डीएमआरसी का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन स्थायी समय-सारिणी के बजाय वास्तविक परिचालन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा.
यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने की अपील
डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें और मेट्रो स्टेशनों पर संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखें. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को भरोसेमंद और प्रभावी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. डीटीसी बस हड़ताल के दौरान राजधानी के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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