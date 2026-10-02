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जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो भी अलर्ट, 11 स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद; राजीव चौक समेत कई स्टेशन प्रभावित

ट्रैफिक पुलिस ने भी जंतर-मंतर रोड व संसद मार्ग समेत आसपास की सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने अनुसार डायवर्जन की तैयारी की है.

11 स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद
11 स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर आज प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था व कड़ी कर दी गई है. प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जहां नई दिल्ली जिले में कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, वहीं अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने भी बड़ा कदम उठाया है. सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली व केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

डीएमआरसी के मुताबिक जिन स्टेशनों पर प्रवेश व निकास बंद किया गया है. उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं. यानी इन स्टेशनों पर यात्री मेट्रो से उतरकर बाहर नहीं निकल सकेंगे और बाहर से मेट्रो में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे. हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है.

यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब जंतर-मंतर पर कई संगठनों की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. पुलिस को बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका है. इसके मद्देनजर जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले में दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है. जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने भी कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड व संसद मार्ग समेत आसपास की सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने और जरूरत के अनुसार डायवर्जन की तैयारी की है. वाहन चालकों को प्रभावित मार्गों से बचने, डायवर्जन के संकेतों का पालन करने व यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 163 बीएनएस लागू

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज अलग-अलग संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने राजधानी के अति-संवेदनशील और व्यस्ततम माने जाने वाले संसद मार्ग क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, संसद क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त अजय शर्मा द्वारा एक आधिकारिक लिखित आदेश जारी किया गया है. इसके तहत पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के प्रावधानों को प्रभावी कर दिया गया है. हालांकि यह आदेश 23 अगस्त से लागू हो चुका है और 60 दिनों यानी 21 अक्टूबर तक पूरे क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.

इससे पहले भी CJP के आंदोलन में बंद हुए थे मेट्रो स्टेशन
जंतर-मंतर पर इससे पहले हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान भी दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के प्रवेश व निकास बंद किए गए थे. जुलाई में सुरक्षा कारणों से पहले 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था और बाद में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी सूची में जोड़ दिया गया था, जिससे बंद स्टेशनों की संख्या 18 हो गई थी. उस दौरान भी राजीव चौक, मंडी हाउस व केंद्रीय सचिवालय जैसे स्टेशनों पर कुछ समय के लिए इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई थी.

इस बार भी मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले से साफ है कि पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शनकारियों की संभावित भीड़ को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी नजर रख रही हैं. अब पुलिस के सामने चुनौती यह होगी कि विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग अलग-अलग रास्तों से नई दिल्ली इलाके में पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें किस तरह नियंत्रित किया जाए व जंतर-मंतर के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए. दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त बल, बहुस्तरीय बैरिकेडिंग व निगरानी व्यवस्था पहले ही सक्रिय कर दी गई है.

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