दिल्ली मेट्रो के फेज V(A) को हरी झंडी, केंद्रीय सचिवालय बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन

दिल्ली मेट्रो फेज़ V(A) कॉरिडोर को स्वीकृति मिलने के साथ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा.

Published : January 29, 2026 at 6:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए फेज V(A) कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी गई है. इसके तहत राजधानी के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में शामिल केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. इस फैसले से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी. साथ ही यात्रियों को तेज, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी.

वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन येलो लाइन और वायलेट लाइन के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज के रूप में कार्य कर रहा है. फेज V(A) की स्वीकृति के बाद यहां मैजेंटा लाइन (सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर–आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ) को भी जोड़ा जाएगा, जिससे यह स्टेशन तीन मेट्रो लाइनों का संगम बन जाएगा. ट्रिपल इंटरचेंज बनने से यात्रियों को एक ही स्थान पर तीन अलग-अलग मेट्रो लाइनों के बीच त्वरित बदलाव की सुविधा मिलेगी.

केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख सरकारी कार्यालयों का केंद्र है. यहां रोजाना हजारों कर्मचारी और आम नागरिक आवाजाही करते हैं. फेज V(A) के तहत विकसित होने वाली इस कनेक्टिविटी से केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक सहित आसपास के सभी कर्तव्य भवन सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. इससे प्रतिदिन लगभग 60 हजार कार्यालय कर्मचारी और करीब 2 लाख यात्री लाभान्वित होंगे.

दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन यात्रियों को एक ही स्थान पर तीन मेट्रो लाइनों के बीच सुरक्षित और सुगम परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है.इससे न केवल भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी. जिससे सड़क यातायात का दबाव घटेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी में जीवन की सुगमता बढ़ेगी.

गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 29 इंटरचेंज स्टेशन हैं. फेज़-4 के पूर्ण होने के बाद यह संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी, जबकि फेज़ V(A) के लागू होने के साथ कुल इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 46 तक पहुंच जाएगी. यह विस्तार दिल्ली मेट्रो को और अधिक व्यापक, आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

