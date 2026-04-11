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दिल्ली मेट्रो का बड़ा अभियान: अगर आप भी लिफ्ट या एस्केलेटर लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए

दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क में लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चला रही है.

दिल्ली मेट्रो का बड़ा अभियान
दिल्ली मेट्रो का बड़ा अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो इन दिनों अपनी पटरियों पर दौड़ने के साथ-साथ मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर एक खास मिशन पर है. अगर आप दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो से सफर करते हैं, तो आपने स्टेशनों पर कुछ अलग हलचल देखी होगी. दरअसल, दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क में लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर एक हफ्ते का विशेष जागरूकता अभियान चला रही है.

दुनिया का सबसे बड़ा 'एस्केलेटर हब' है दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में गिना जाता है. वर्तमान में दिल्ली मेट्रो कुल 965 लिफ्ट, 1297 एस्केलेटर और 42 ट्रैवलर्स का संचालन कर रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है. इस अकेले स्टेशन पर 53 एस्केलेटर लगे हैं, जो दुनिया के किसी भी मेट्रो स्टेशन में सबसे अधिक हैं. इतने बड़े बुनियादी ढांचे के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दिल्ली मेट्रो के लिए एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी दोनों है.

दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क में लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर विशेष जागरूकता अभियान
दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क में लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर विशेष जागरूकता अभियान (ETV Bharat)

जानिए क्यों पड़ी इस अभियान की जरूरत

अक्सर देखा जाता है कि मेट्रो स्टेशनों पर जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से एस्केलेटर और लिफ्ट में छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है. कभी साड़ी या जूतों के फीते एस्केलेटर में फंस जाते हैं, तो कभी बच्चे खेलते हुए अपना संतुलन खो देते हैं. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, मशीनें तो दुरुस्त हैं, लेकिन अक्सर यात्रियों की थोड़ी सी सावधानी की कमी भारी पड़ जाती है. इसी को देखते हुए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक इस विशेष सेफ्टी अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया है.

नुक्कड़ नाटक और स्काउट्स: जागरूकता का अनोखा अंदाज

मेट्रो केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों पर 'नुक्कड़ नाटक' आयोजित किए जा रहे हैं. इन नाटकों के जरिए मनोरंजक तरीके से यात्रियों को यह समझाया जा रहा है कि एक छोटी सी गलती कैसे जानलेवा हो सकती है. इसके अलावा, स्काउट और गाइड के स्वयंसेवक मेट्रो स्टाफ के साथ मिलकर भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं और यात्रियों को गाइड कर रहे हैं. विशेष ध्यान बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों पर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें लिफ्ट के इस्तेमाल में कोई परेशानी न हो. यात्रियों को पैम्फलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षा के "गोल्डन रूल्स" लिखे हैं.

7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक विशेष सेफ्टी अवेयरनेस वीक का आयोज
7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक विशेष सेफ्टी अवेयरनेस वीक का आयोजन (ETV Bharat)

दिल्ली मेट्रो के प्रधान अधिशासी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो अपने उपकरणों के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. यह अभियान यात्रियों को यह याद दिलाने के लिए है कि उनकी एक छोटी सी सावधानी उनके सफर को सुखद और सुरक्षित बना सकती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल- सेफ्टी टिप्स

  • एस्केलेटर पर हैंडरेल पकड़ें. चलते हुए एस्केलेटर पर हमेशा साइड की रेलिंग पकड़कर खड़े हों.
  • पीली लाइन के अंदर रहें, एस्केलेटर के स्टेप्स पर बनी पीली लाइन के अंदर ही पैर रखें.
  • बच्चों का हाथ थामें, बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें, उनका हाथ मजबूती से पकड़ें.
  • इमरजेंसी स्टॉप, यदि कोई दुर्घटना होती है, तो एस्केलेटर के ऊपर, नीचे या बीच में लगे इमरजेंसी स्टॉप बटन को तुरंत दबाएं.

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