दिल्ली मेट्रो में सवार हुईं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 23 साल के सफर में महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक तस्वीर

''पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किया था. वे स्वयं दिल्ली मेट्रो के पहले यात्री बने. यह केवल एक उद्घाटन नहीं था, बल्कि दिल्ली के भविष्य को दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण था. अटल जी ने मेट्रो को केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आधुनिक सोच, पारदर्शी व्यवस्था और जिम्मेदार शहरी विकास का आधार माना.'' - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों से बातचीत भी की. सीएम ने एक्स पर लिखा,''पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किया था. वे स्वयं दिल्ली मेट्रो के पहले यात्री बने. यह केवल एक उद्घाटन नहीं था, बल्कि दिल्ली के भविष्य को दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण था. अटल जी ने मेट्रो को केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आधुनिक सोच, पारदर्शी व्यवस्था और जिम्मेदार शहरी विकास का आधार माना. आज उनकी जन्मजयंती पर दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक की यह मेट्रो यात्रा उसी दूरदर्शी सोच को श्रद्धांजलि है.''

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के 23 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मेट्रो में सफर किया. इस दौरान एक खास और प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला. मुख्यमंत्री आम यात्रियों की तरह दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सफर किया और लाजपत नगर पहुंचकर अटल कैंटीन का उद्घाटन किया. यह सफर दिल्ली मेट्रो के इतिहास में महिला नेतृत्व की निरंतरता व सार्वजनिक परिवहन पर भरोसे का संदेश भी था.

डीएमआरसी ने 23वीं वर्षगांठ पर भविष्य का रोडमैप भी साझा किया. वर्ष 2026 दिल्ली मेट्रो के लिए ‘क्रांतिकारी’ साबित होगा. मजलिस पार्क–मौजपुर कॉरिडोर पूरा होते ही राजधानी को पहला मेट्रो रिंग नेटवर्क मिलेगा. जनकपुरी वेस्ट–आरके आश्रम मार्ग व तुगलकाबाद–एरोसिटी जैसे नए कॉरिडोर शुरू होने से मेट्रो नेटवर्क 450 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगा. इसके बाद, इंडियन मेट्रो दुनिया के टॉप-3 मेट्रो शहरों में शामिल हो जाएगी. इसी के साथ फेज-5 की तैयारियों पर भी काम शुरू होगा.

सुरक्षा, तकनीक व पर्यावरण पर भी खास जोर दिया जा रहा है. वर्ष 2026 की शुरुआत तक सभी एक्स-रे मशीनों पर हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए जाएंगे. टिकटिंग सिस्टम को और ज्यादा पेपरलेस व आसान बनाने की योजना है. सौर ऊर्जा के उपयोग व पुरानी ट्रेनों की रिट्रोफिटिंग से डीएमआरसी को आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है.

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के अनुसार, पहली मेट्रो ट्रेन TS#01 आज भी सेवा में है. अब तक करीब 29 लाख किलोमीटर चलकर 6 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुरक्षित सफर करा चुकी है. 23 साल पहले शुरू हुई यह यात्रा आज सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि दिल्ली की आधुनिक पहचान बन चुकी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मेट्रो सफर इसी बदलती, लेकिन निरंतर आगे बढ़ती दिल्ली की तस्वीर पेश करता है.

मेट्रो की 23 साल की ऐतिहासिक यात्रा:

बता दें कि 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई थीं. उस समय तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं और मेट्रो को आधुनिक दिल्ली की पहचान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही. आज ठीक 23 साल बाद जब मेट्रो नेटवर्क ‘वर्ल्ड क्लास’ बन चुका है तब बीजेपी से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मेट्रो में सफर इस बात का प्रतीक बन गया कि सत्ता बदली, लेकिन दिल्ली मेट्रो जनता की पहली पसंद है.

गैरतलब है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दिसंबर 2002 को रेड लाइन के शाहदरा से तीस हजारी सेक्शन के बीच पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर की थी. आम जनता के लिए मेट्रो का संचालन 25 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था. तब नेटवर्क महज 6 किलोमीटर का था, जो आज बढ़कर 394.24 किलोमीटर हो चुका है. 12 लाइनों व 289 स्टेशनों वाला यह नेटवर्क रोजाना करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है.

