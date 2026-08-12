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पतंग उड़ाने को लेकर DMRC ने जारी की एडवाइजरी, लोगों ने से की ये खास अपील

DMRC ने आम जनता से कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं.

Delhi Metro Advisory regarding kite flying
दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी, मेट्रो लाइन से दूर उड़ाएं पतंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने स्‍वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने को लेकर सावधानियों की एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली-NCR में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा है. दिल्ली मेट्रो दिल्ली-NCR में 416 KM का नेटवर्क चलाती है‌. यह ऊंचाई पर बनी है. इसमें रोजाना यात्रियों की सेवा के लिए ट्रेनों को बिजली देने के लिए ट्रैक के समानांतर 25,000 वोल्ट के 'ओवर हेड इक्विपमेंट' (OHE) तार लगे हुए हैं.

OHE तारों में उलझ जाती है पतंग की डोर

15 अगस्त के आसपास जब पतंगबाजी जोर पकड़ती है, तो एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग उड़ाने पर पतंग की डोर OHE तारों में उलझ जाती है या चलती ट्रेन के पैंटोग्राफ यानी OHE से बिजली के तारों में फंसने की बहुत संभावना होती है. ऐसी घटनाओं से न केवल OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंचता है बल्कि ट्रिप होने से मेट्रो सेवाएं बाधित हो सकती हैं. इसके अलावा मेटैलिक मांझे कई नए मायनों में भी जानलेवा साबित होता है.

DMRC ने आम जनता से अपील की

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, DMRC ने आम जनता से अपील की और कहा कि पतंगबाजी करने वाले लोगों से उम्मीद है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं. 25,000 वोल्ट के OHE के साथ कोई भी सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क जानलेवा हो सकता है, साथ ही इससे OHE ट्रिप हो सकता है या मेट्रो ट्रेन/पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सेवाएं बाधित हो सकती हैं.

DMRC के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा है कि

सभी मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो सेवाओं में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए DMRC जनता को सलाह देता है कि वे मेट्रो लाइनों से दूर खुली जगहों पर पतंग उड़ाने का आनंद लें.

वहीं DMRC का कहना है कि उनके पास ऐसी रुकावटों को कम करने के लिए एक मजबूत सिस्टम है. इसके लिए पतंगबाजी वाले इलाकों के स्टेशनों के पास खास टीमें तैनात की गई हैं ताकि पतंग की डोर दिखने पर उन्हें तुरंत हटाया जा सके. साथ ही, ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन स्टाफ को भी इन दिनों पतंग की डोर पर नजर रखने और ज्‍यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है.

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