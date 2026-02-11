दिल्ली क्रिकेट फैन्स के लिए DMRC का तोहफा,टी-20 वर्ल्ड कप के भारत बनाम नामीबिया मैच के लिए बढायी टाइमिंग
12 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम नामीबिया मुकाबले के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं को देर रात तक बढ़ाया
नई दिल्ली: ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है.दिल्ली में क्रिकेट फैंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी सर्विस देर रात तक बढ़ाने का फैसला किया है.गुरूवार 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच का भारत बनाम नामीबिया का मुकाबला होने जा रहा है.DMRC का कहना है कि इस इस सेवा समय के विस्तार का मकसद स्टेडियम आने-जाने वाले फैंस के लिए आसान और सुरक्षित यात्रा पक्का करना है.
अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम नामीबिया मैच
DMRC ने सोशल मीडिया साइट X पोस्ट में ये जानकारी शेयर की है और लिखा है कि "ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतज़ाम किए हैं." दिल्ली मेट्रो 12 फरवरी 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले T20 क्रिकेट मैच में आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए ट्रेन सर्विस देर रात तक बढ़ा रही है.
गुरूवार को है भारत का दूसरा ग्रुप-स्टेज मैच
बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप-स्टेज मैच खेलेगा. पहला मैच जीतने के बाद, इंडिया ग्रुप A में फिलहाल टॉप पर है. गुरूवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत एक और जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा.
15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला
इसके पहले इंडियन टीम ने USA को 29 रन से हराया, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव 49 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रहे. नामीबिया के बाद, इंडिया को 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मैच खेलना है, जिसके बाद 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच के लिए अहमदाबाद जाना है.
इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की सूची
इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम में ईशान किशन(विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं.
