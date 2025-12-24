ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी, 12,015 करोड़ की लागत से बनेंगे तीन नए कॉरिडोर

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे.

दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी
दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 4:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में मेट्रो सेवा की शुरुआत के 23 साल पूरे होने के साथ ही केंद्र सरकार ने मेट्रो के पांचवें चरण के तहत नेटवर्क विस्तार को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया. केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5 (A) के तहत तीन नए कॉरिडोर के निर्माण को औपचारिक मंजूरी दे दी है. लगभग 16 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इन परियोजनाओं पर 12,015 करोड़ का निवेश किया जाएगा.

कनेक्टिविटी में होगा सुधार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इन नए कॉरिडोर का लक्ष्य दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की कुल परिचालन लंबाई 400 किलोमीटर के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े शहरी रेल नेटवर्क में से एक बन जाएगा.

""केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे. 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा. दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-VA का कंस्ट्रक्शन तीन साल में पूरा होगा. कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर अंडरग्राउंड टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल करके किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आएगी."- अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री

परियोजना की मुख्य विशेषताएं: मंजूर किए गए तीन कॉरिडोर के विवरण

  • आर.के. आश्रम से इंद्रप्रस्थ: यह 9.9 किमी लंबा कॉरिडोर होगा, जो मुख्य रूप से अंडरग्राउंड होगा. इसकी लागत करीब 9,570.4 करोड़ आंकी गई है.
  • एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1: 2.3 किमी की यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी हवाई अड्डे के दोनों टर्मिनलों के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी.
  • तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज: लगभग 3.9 किलोमीटर का यह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो दक्षिण दिल्ली और फरीदाबाद से आने वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा.

तीन साल का लक्ष्य और पर्यावरणीय लाभ

सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन साल की समय सीमा निर्धारित की है. यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा. अनुमान है कि इन नए रूट्स के शुरू होने से प्रति वर्ष लगभग 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में कमी आएगी, क्योंकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा.

13 नए स्टेशन और बेहतर इंटरचेंज

दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत कुल 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे. ये स्टेशन मौजूदा लाइनों (जैसे ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन और मैजेंटा लाइन) के साथ नए इंटरचेंज पॉइंट बनाएंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेन बदलने में आसानी होगी. इसके साथ ही राजीव चौक जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर बोझ कम होगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा "दिल्ली मेट्रो ने राजधानी के निवासियों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदला है. यह विस्तार न केवल आधुनिक परिवहन की सुविधा देगा, बल्कि आर्थिक विकास और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के संकल्प को भी पूरा करेगा."

