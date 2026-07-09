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दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के काम की शुरुआत, मैजेंटा लाइन बनेगी सबसे लंबा कॉरिडोर

प्रस्तावित सराय रोहिल्ला स्टेशन इस पूरे कॉरिडोर का एक प्रमुख केंद्र होगा. ये स्टेशन कई बड़े शिक्षण संस्थानों के लिए बेहद अहम साबित होगा.

दिल्ली मेट्रो का विस्तार
दिल्ली मेट्रो का विस्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 5:18 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देते हुए फेज-4 के तहत इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है. बृहस्पतिवार को सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन साइट पर डायाफ्राम वॉल के निर्माण के साथ इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं.

प्रस्तावित सराय रोहिल्ला स्टेशन इस पूरे कॉरिडोर का एक प्रमुख केंद्र होगा. सेंट्रल दिल्ली के बीचों-बीच स्थित होने के कारण ये स्टेशन करोल बाग मार्केट, देश बंधु गुप्ता रोड, प्रमुख सिनेमा हॉलों और कई बड़े शिक्षण संस्थानों के लिए बेहद अहम साबित होगा.

इस कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं:

• पूरी तरह भूमिगत: 12.377 किलोमीटर लंबा ये पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा.

• 10 नए स्टेशन: इस रूट पर कुल 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे.

• सबसे लंबा कॉरिडोर: इस विस्तार के बाद मैजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी. यह बॉटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर लंबी होगी.

• ड्राइवरलेस तकनीक: यह पूरा कॉरिडोर आधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो तकनीक पर संचालित होगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डीएमआरसी अधिकारियों के साथ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डीएमआरसी अधिकारियों के साथ (ETV Bharat)

7 लाइनों से मिलेगा इंटरचेंज, आसान होगा सफर:

यह नया रूट दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रीढ़ साबित होने वाला है, क्योंकि यह अकेले 7 अलग-अलग मेट्रो लाइनों को आपस में जोड़ेगा.

1. इंद्रलोक स्टेशन: ग्रीन लाइन व रेड लाइन के लिए इंटरचेंज.

2. नबी करीम स्टेशन: मैजेंटा लाइन के अन्य हिस्सों के लिए इंटरचेंज.

3. नई दिल्ली स्टेशन: येलो लाइन व एयरपोर्ट एक्सप्रेस (ऑरेंज) लाइन के लिए इंटरचेंज.

4. दिल्ली गेट स्टेशन: वॉयलेट लाइन के लिए इंटरचेंज.

5. इंद्रप्रस्थ स्टेशन: ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज.

महत्वपूर्ण स्थलों तक सीधी पहुंच: इस कॉरिडोर के पूरा होने से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ व सेंट्रल विस्टा एरिया जैसे वीआईपी और व्यस्त इलाकों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा.

निर्माण कार्य पर क्या बोले अधिकारी?

प्रोजेक्ट की शुरुआत व इसके महत्व को बताते हुए डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने कहा कि इस कॉरिडोर का कार्य पूरा होने पर यह सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. इस विस्तार से मैजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर भी बन जाएगी, जो बॉटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर तक फैली होगी. ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो कॉरिडोर के तौर पर चलेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

मैजेंटा लाइन के एक अन्य हिस्से जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग वाले प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी काम तेजी से चल रहा है. इसमें से जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन (1.8 किमी) और दीपाली चौक से मजलिस पार्क (9.9 किमी) के हिस्से पहले ही जनता के लिए खोले जा चुके हैं, जबकि बाकी सेक्शन अलग-अलग चरणों में चालू किए जाएंगे. इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है.

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Last Updated : July 9, 2026 at 6:22 PM IST

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