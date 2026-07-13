दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से शुरू कर रहा ऑनलाइन सर्वे, आपका एक जवाब बदलेगा सफर का अंदाज
DMRC 15 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण शुरू कर रहा है.
Published : July 13, 2026 at 8:36 PM IST
दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अपने यात्रियों के सफर को और अधिक सुगम, सुरक्षित व आरामदायक बनाने के लिए एक बार फिर सीधे जनता से संवाद करने जा रहा है. दिल्ली मेट्रो आगामी 15 जुलाई (बुधवार) से अपना '12वां ऑनलाइन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे' (ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण-2026) शुरू करने जा रहा है. एक महीने तक चलने वाला यह विशेष सर्वेक्षण 14 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेट्रो सेवाओं व विभिन्न सुविधाओं को लेकर यात्रियों से सीधे फीडबैक प्राप्त करना है.
यात्रियों के सुझावों से सुधरेगी मेट्रो की व्यवस्था
डीएमआरसी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने इस सर्वेक्षण की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली मेट्रो हमेशा से अपने यात्रियों की जरूरतों व उनकी सहूलियत को प्राथमिकता देती आई है. उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मेट्रो सेवाओं व सुविधाओं पर यात्रियों से विस्तृत फीडबैक और इनपुट्स एकत्र करना है. एक व्यापक प्रश्नावली के माध्यम से अलग-अलग विषयों पर यात्रियों की राय जानी जाएगी. इसके साथ ही, यदि यात्री मेट्रो सेवाओं में किसी प्रकार का सुधार देखना चाहते हैं, तो वे अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा कर सकते हैं.
DELHI METRO TO CONDUCT ‘12th CUSTOMER SATISFACTION SURVEY’ FROM 15th JULY (WEDNESDAY) TO 14th AUGUST (FRIDAY) 2026— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 13, 2026
Delhi Metro will be conducting the “12th Online Customer Satisfaction Survey - 2026” from 15th July (Wednesday) to 14th August (Friday), 2026. The main objective…
अनुज दयाल ने आगे जोर देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाले परिणाम व आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होंगे. इनके आधार पर दिल्ली मेट्रो की मौजूदा व्यवस्थाओं का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा. साथ ही यात्रियों की उम्मीदों के अनुरूप विभिन्न घटकों, सेवाओं तथा बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार व बदलाव किए जाएंगे.
मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को 7 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है. यात्री मेट्रो कामकाज के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी रेटिंग और राय दे सकेंगे.
- उपलब्धता और पहुंच (Availability & Accessibility): मेट्रो की फ्रीक्वेंसी व स्टेशनों तक यात्रियों की पहुंच कैसी है.
- ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं (Facilities offered to customers): स्टेशनों व ट्रेनों के भीतर मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं.
- सूचना एवं जानकारी (Information): स्टेशनों और ट्रेनों में डिस्प्ले, उद्घोषणा और रूट मैप की स्पष्टता.
- सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Services): मेट्रो परिचालन की समयबद्धता व विश्वसनीयता.
- ग्राहक सेवा (Customer Services): मेट्रो स्टाफ का व्यवहार व शिकायतों का निवारण.
- मेट्रो परिसर के बाहर का क्षेत्र (Outside Metro Area): स्टेशनों के बाहर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पार्किंग व साफ-सफाई की स्थिति.
- सुरक्षा, संरक्षा और आराम (Security, Safety & Comfort): यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम व आरामदायक सफर का अनुभव.
सर्वेक्षण में इस तरह ले सकते हैं भाग
जो भी यात्री इस ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेकर दिल्ली मेट्रो को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे बेहद आसान प्रक्रिया के तहत ऐसा कर सकते हैं. यात्रियों को डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट www.delhimetrorail.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर ही इस सर्वे से जुड़े लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिन पर क्लिक करके फीडबैक फॉर्म भरा जा सकता है. वैश्विक और स्थानीय दोनों तरह के यात्रियों की सहूलियत के लिए यह सर्वे फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा.
एक महीने का है समय
डीएमआरसी के मुताबिक सभी सातों विषयों से जुड़े सर्वे लिंक वेबसाइट पर पूरे एक महीने तक लाइव रहेंगे. 15 जुलाई से शुरू होकर यह प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 की रात को समाप्त हो जाएगी. दिल्ली मेट्रो ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी दैनिक और आम यात्रियों से अपील की है कि वे इस सर्वेक्षण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, जिससे उनके अनुभवों के आधार पर दिल्ली मेट्रो के सफर को और भी शानदार व विश्वस्तरीय बनाया जा सके.
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