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दिल्ली के शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-3 तक बनेगी नई मेट्रो लाइन, जानें किन इलाकों को मिलेगी राहत

मेट्रो फेज V(B) के तहत शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज़-III तक नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है‌‌.

New Metro Corridor from Shashtri Park
शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज़-III तक नए मेट्रो कॉरिडोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 12:57 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मेट्रो फेज V(B) के तहत शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज़-III तक नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है. इस परियोजना के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लाखों यात्रियों को तेज़ और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.खासकर सीलमपुर, गांधी नगर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार जैसे इलाकों के लोगों को बार-बार मेट्रो लाइन बदलने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है.

नया कॉरिडोर बनने के बाद लोगों को बार-बार मेट्रो लाइन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. अभी शास्त्री पार्क, सीलमपुर और आसपास के इलाकों से नोएडा या साउथ दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को रेड लाइन और ब्लू लाइन बदलनी पड़ती है, जिससे समय बर्बाद होने के साथ-साथ परेशानी भी होती है. इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को होगा. सीलमपुर, गांधी नगर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार क्षेत्र के लोगों का सफर पहले से आसान और तेज़ हो जाएगा.

नोएडा सेक्टर-18, सेक्टर- 62 और साउथ दिल्ली जाने वाले कर्मचारियों का रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक समय बच सकता है. छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी. इंद्रप्रस्‍थ यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब लंबा और थकाऊ सफर नहीं करना पड़ेगा. इस कॉरिडोर के शुरू होने से यमुना पार के इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होगा और ब्लू लाइन पर भीड़ घटेगी. इसके साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. लंबे समय से पूर्वी दिल्ली को एक बेहतर ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत थी. मेट्रो फेज V(B) को उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. अब लोगों को उम्मीद है कि यह कॉरिडोर दिल्ली की रफ्तार को और तेज़ बनाएगा.

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