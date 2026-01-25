ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो फेज-4 निर्माण: कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बढ़ाई गई सुरक्षा, 20 किलोमीटर बैरिकेडिंग और 270 ट्रैफिक मार्शल तैनात

दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों पर यातायात सुरक्षा के लिए 20 किमी बैरिकेडिंग, LED लाइट्स, 270 ट्रैफिक मार्शल और विशेष सुरक्षा वाहन तैनात किए गए हैं.

दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 3:38 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्यों के दौरान वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने व्यापक और सख्त इंतजाम किए हैं. शहर भर में अंडर-कंस्ट्रक्शन मेट्रो कॉरिडोर के आसपास करीब 20 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि निर्माण स्थलों के पास यातायात सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से संचालित हो सके.

कम दृश्यता वाले सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इन बैरिकेड्स पर लगभग 17 किलोमीटर लंबी एलईडी रोप लाइट्स और ब्लिंकर्स लगाए गए हैं, जिससे रात और कोहरे के दौरान भी बैरिकेड्स दूर से स्पष्ट दिखाई दें.

इसके साथ ही सड़क पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए रोड स्टड्स लगाए गए हैं और ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ व ‘डायवर्जन अहेड’ जैसे चेतावनी सांकेतिक बोर्ड भी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं.

270 से ज्यादा ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती
दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों के आसपास 270 से अधिक ट्रैफिक मार्शल 24 घंटे तैनात हैं, जो वाहनों की आवाजाही को सुचारु और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ये मार्शल विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और रात के समय भारी मशीनरी व क्रेनों की आवाजाही के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं.

Impact protection vehicle भी तैनात
फेज-4 के निर्माण कार्यों के दौरान विशेष ‘इम्पैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल’ भी तैनात किए गए हैं. ये वाहन तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों के टकराव को सहने में सक्षम हैं और सड़क पर काम कर रहे कर्मचारियों व मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.

कोहरे और खराब मौसम के लिए भी सुरक्षा उपाय
दिल्ली मेट्रो द्वारा कोहरे और खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं. बैरिकेड्स पर फॉग लाइट्स लगाई गई हैं, जबकि श्रमिकों के हेलमेट पर रिफ्लेक्टिव टेप और हाई-विजिबिलिटी जैकेट अनिवार्य किए गए हैं. जहां भी सड़क डायवर्जन किया जाता है, वहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से योजना बनाकर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है, जिसमें प्लास्टिक बैरियर, रेत या पानी से भरे ड्रम और कंक्रीट क्रैश बैरियर शामिल हैं.

बैरिकेड्स को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए उन्हें नीचे से भारी डिजाइन किया गया है और जमीन से मजबूती से जोड़ा गया है, जिससे तेज हवा या बारिश के दौरान भी वे गिरे नहीं. साथ ही, कंक्रीट क्रैश बैरियर निर्माण मलबे को रिसाइकिल कर बनाए गए हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं.

डीएमआरसी ने ठेकेदारों के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं, जो टेंडर की शर्तों का हिस्सा हैं. इन्हीं कड़े मानकों और सुरक्षा इंतजामों की वजह से भीड़भाड़ वाले इलाकों में निर्माण कार्य के बावजूद मेट्रो साइट्स के आसपास अब तक यातायात काफी हद तक सुरक्षित और घटना-रहित बना हुआ है.

