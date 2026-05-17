डीएमआरसी का बड़ा कदम: सोमवार से 24 अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत
18 मई 2026 से मेट्रो सेवाओं का विस्तार करते हुए अतिरिक्त ट्रेन फेरे, बेहतर सुरक्षा और सुगम आवागमन की व्यवस्था लागू की जा रही है.
Published : May 17, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में ऊर्जा की बचत,आर्थिक मजबूती और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अधिक से अधिक लोगों को निजी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के तहत 18 मई 2026 से अतिरिक्त ट्रेन फेरे, बेहतर सुरक्षा और सुगम आवागमन की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी.
सोमवार से बढ़ेंगे मेट्रो के फेरे
डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के अनुसार, सड़क परिवहन से मेट्रो की ओर यात्रियों के संभावित रुझान व बढ़ती मांग को देखते हुए परिचालन संबंधी खास तैयारियां की गई हैं. अनुज दयाल ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए डीएमआरसी 18 मई 2026 से प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से कुल 24 अतिरिक्त ट्रेन फेरे संचालित करेगी. इसके अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएंगी. इस क्षमता विस्तार का मुख्य उद्देश्य व्यस्त घंटों के दौरान बढ़ती यात्री संख्या का सुचारु प्रबंधन करना व निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना है. डीएमआरसी यात्रियों की संख्या पर लगातार निगरानी रखेगी, जिससे मांग के अनुरूप जरूरी कदम उठाए जा सकें.
DMRC will introduce 24 additional train trips from 06 additional trains every Monday starting from 18th May 2026 and on other days, as and when required. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management during increased passenger… pic.twitter.com/Oc297C1OIK— ANI (@ANI) May 17, 2026
सुरक्षा व यात्री आवागमन के लिए 5 बड़े कदम
अतिरिक्त यात्रियों को संभालने व स्टेशनों पर सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अनुज दयाल ने निम्नलिखित पांच प्रमुख कदमों की जानकारी दी है.
1. स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
2. अतिरिक्त टिकट काउंटरों का संचालन किया जाएगा.
3. अतिरिक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) एवं बैगेज स्कैनर सक्रिय किए जाएंगे.
4. फ्रिस्किंग प्वाइंट्स (जांच स्थलों) पर प्रतीक्षा समय को कम किया जाएगा.
5. व्यस्त अवधि के दौरान यात्रियों की आवाजाही को बाधारहित बनाया जाएगा.
बेहतरीन मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, दिल्ली-एनसीआर की जीवनरेखा:
अनुज दयाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का व्यापक नेटवर्क सिर्फ एक परिवहन माध्यम नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की परिवहन जीवनरेखा बन चुका है. यह नेटवर्क रेलवे स्टेशनों, प्रमुख अंतरराज्यीय बस अड्डों (ISBT), एयरपोर्ट टर्मिनलों, नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS), नोएडा मेट्रो तथा गुरुग्राम रैपिड मेट्रो के साथ सीधी एवं निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है.यह एकीकृत ढांचा यात्रियों को विभिन्न परिवहन प्रणालियों के बीच बिना किसी परेशानी के यात्रा करने की सुविधा देता है. इससे निजी वाहनों व पेट्रोलियम आधारित सड़क परिवहन पर निर्भरता काफी कम होती है. मेट्रो नेटवर्क चांदनी चौक और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख व्यावसायिक बाजारों से लेकर सरकारी मंत्रालयों, प्रशासनिक केंद्रों, कॉर्पोरेट कार्यालयों, साइबर-हब, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन व ऐतिहासिक विरासत स्थलों तक सुरक्षित व त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है.
'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' व 'पार्क एंड राइड' की मजबूत व्यवस्था:
यात्रियों को उनके घर से गंतव्य तक सुविधा देने के लिए डीएमआरसी ने 160 मेट्रो स्टेशनों पर व्यापक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (LMC) नेटवर्क विकसित किया है. इससे वर्तमान में हर दिन लगभग 1,00,000 यात्री लाभान्वित हो रहे हैं. इसमें ई-ऑटो, ई-रिक्शा, बाइक टैक्सी, कैब एग्रीगेटर सेवाएं व साइकिल किराया सेवाएं शामिल हैं. अनुज दयाल ने हाल ही में शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों की जानकारी भी दी है.
हाइड्रोजन आधारित बस सेवा शुरू
DMRC ने IOCL के सहयोग से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित बस सेवा शुरू की है. ये बस मेट्रो स्टेशनों से सेंट्रल विस्टा स्थित कार्यालयों तक अंतिम मील संपर्क जोड़ रही है. डीटीसी (DTC) द्वारा वर्तमान में लगभग 1500 'देवी बसों (9 मीटर की बसें) का संचालन किया जा रहा है, जो 52 मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं दे रही हैं. चरणबद्ध तरीके से ऐसी और भी बसें बेड़े में शामिल की जा रही हैं. इसके अलावा निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के 126 मेट्रो स्टेशनों पर 'पार्क एंड राइड' (पार्किंग) सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां लोग अपने वाहन पार्क कर आगे का सफर मेट्रो से कर सकते हैं.
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