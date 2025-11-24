ETV Bharat / state

जहरीली हवा से बचाव: दिल्ली मेट्रो बनी करोड़ों लोगों की 'लाइफ लाइन', रोजाना सफर कर रहे 78 लाख यात्री

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है. हवा में बढ़ते प्रदूषण ने जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, वहीं दिल्ली मेट्रो इन दिनों करोड़ों लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद व सुरक्षित परिवहन साधन बनकर रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के मुताबिक वर्किंग डेज में रोजाना 75 से 78 लाख यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बढ़ती ठंड के बीच लोग मेट्रो को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं.

दिल्ली मेट्रो में सफर

डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक सप्ताह के विभिन्न वर्किंग डेज में 75 लाख से लेकर 78 लाख तक लोग मेट्रो से रोजाना सफर करते है. वीकेंड पर भी यह संख्या लगभग इसी स्तर पर बनी रहती है, जो बताती है कि मेट्रो पर जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है. इसकी एक वजह ये भी है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो जैसे सुरक्षित विकल्प को अधिक चुन रहे हैं. दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी एक बड़ी समस्या है. मौसम बदलने के साथ ठंड भी बढ़ रही है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संचालन को और मजबूत किया है. डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार वर्किंग डेज में सभी लाइनों पर मिलाकर रोजाना लगभग 4400 ट्रेन ट्रिप संचालित की जा रही हैं. इससे पीक आवर्स में यात्रियों को कम भीड़ व बेहतर फ्रीक्वेंसी का लाभ मिल रहा है. डीएमआरसी अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर फ्रीक्वेंसी में और बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे हर रूट पर लोगों को तेजी से सेवा मिल सके.

मेट्रो बन रही प्रदूषण से सुरक्षा की कवच: