जहरीली हवा से बचाव: दिल्ली मेट्रो बनी करोड़ों लोगों की 'लाइफ लाइन', रोजाना सफर कर रहे 78 लाख यात्री
वर्किंग डेज में 75 लाख से लेकर 78 लाख तक लोग दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करते है.
Published : November 24, 2025 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है. हवा में बढ़ते प्रदूषण ने जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, वहीं दिल्ली मेट्रो इन दिनों करोड़ों लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद व सुरक्षित परिवहन साधन बनकर रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के मुताबिक वर्किंग डेज में रोजाना 75 से 78 लाख यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बढ़ती ठंड के बीच लोग मेट्रो को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं.
दिल्ली मेट्रो में सफर
डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक सप्ताह के विभिन्न वर्किंग डेज में 75 लाख से लेकर 78 लाख तक लोग मेट्रो से रोजाना सफर करते है. वीकेंड पर भी यह संख्या लगभग इसी स्तर पर बनी रहती है, जो बताती है कि मेट्रो पर जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है. इसकी एक वजह ये भी है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो जैसे सुरक्षित विकल्प को अधिक चुन रहे हैं. दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी एक बड़ी समस्या है. मौसम बदलने के साथ ठंड भी बढ़ रही है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संचालन को और मजबूत किया है. डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार वर्किंग डेज में सभी लाइनों पर मिलाकर रोजाना लगभग 4400 ट्रेन ट्रिप संचालित की जा रही हैं. इससे पीक आवर्स में यात्रियों को कम भीड़ व बेहतर फ्रीक्वेंसी का लाभ मिल रहा है. डीएमआरसी अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर फ्रीक्वेंसी में और बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे हर रूट पर लोगों को तेजी से सेवा मिल सके.
मेट्रो बन रही प्रदूषण से सुरक्षा की कवच:
सड़कों पर वाहनों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण होता है. सड़क यातायात की तुलना में मेट्रो का बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम, एयर फ़िल्ट्रेशन व बिना धूल–धुआं वाले वातावरण से यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलती है. वहीं भीड़ वाली सड़कों पर जाम और प्रदूषित वातावरण से दूर मेट्रो की तेज, साफ और सुरक्षित यात्रा लोगों के लिए सेहत की दृष्टि से भी बेहतर साबित हो रही है. यह भी कारण है कि लोग बड़ी संख्या में मैट्रेस सफर कर रहे हैं.
निर्माण स्थलों पर डीएमआरसी का प्रदूषण नियंत्रण अभियान:
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियां, प्रदूषण का बड़ा कारण मानी जाती हैं. डीएमआरसी ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं. जिनमें निर्माण स्थल की सही बैरिकेडिंग, C&D वेस्ट और सामग्री पर नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग, वाहनों के लिए व्हील वॉशिंग सिस्टम, निर्माण सामग्री का कवरिंग, मलबे का समुचित निस्तारण, नियमों के अनुसार एंटी-स्मॉग गन की तैनाती, टो-डस्ट क्लीनिंग, सामग्री की आवाजाही के लिए कवर्ड ट्रकों का उपयोग और प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त एंटी-स्मॉग गन.
वायु प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो यात्रा केवल सुविधा ही नहीं दे रही, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प है. प्रदूषण और ठंड के बीच दिल्ली मेट्रो एक बार फिर साबित कर रही है कि यह सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन की रफ़्तार बनाए रखने वाली लाइफलाइन है.– अनुज दयाल, एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर, डीएमआरसी
