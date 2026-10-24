UMI 2026: दिल्ली मेट्रो और DTC का जलवा, स्मार्ट मोबिलिटी के लिए मिले चार राष्ट्रीय सम्मान
UMI सम्मेलन में देश-विदेश के शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने टिकाऊ व आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
Published : October 24, 2026 at 10:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में तकनीक व स्मार्ट मोबिलिटी के इस्तेमाल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) व दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को कुल चार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
DMRC को ‘एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस’ श्रेणी में ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ दिया गया. DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से यह पुरस्कार प्राप्त किया. समारोह में ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह व ओडिशा की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी भी मौजूद रहीं.
DMRC ने हाल के वर्षों में डिजिटल टिकटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली समेत कई तकनीकी पहल की हैं. इन पहलों का उद्देश्य मेट्रो संचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल और यात्री-केंद्रित बनाना है.
वहीं, DTC को तीन अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। पिंक सहेली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) कार्यक्रम को ‘एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस’ श्रेणी में सम्मानित किया गया. इंटीग्रेटेड स्मार्ट बस मैनेजमेंट सिस्टम को ‘बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम’ व DEVI बस रूट्स पहल को ‘बिग डेटा एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग’ की श्रेणी में पुरस्कार मिला.
पिंक सहेली योजना के तहत पात्र महिलाओं व ट्रांसजेंडर यात्रियों को योजना के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए 20 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं. वहीं, स्मार्ट बस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए GPS ट्रैकिंग, CCTV निगरानी और प्रदर्शन डैशबोर्ड से बस संचालन पर नजर रखी जाती है.
DEVI बस रूट्स पहल IIT दिल्ली के समन्वय से लागू की जा रही है. इसके तहत डेटा एनालिटिक्स और वैज्ञानिक रूट प्लानिंग के माध्यम से मोहल्लों की कनेक्टिविटी और यात्रियों के लिए फर्स्ट एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है.
UMI सम्मेलन में देश-विदेश के शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने टिकाऊ व आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. दिल्ली मेट्रो व DTC को मिले ये चार पुरस्कार राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में तकनीक, डेटा और नवाचार के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाते हैं.
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