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UMI 2026: दिल्ली मेट्रो और DTC का जलवा, स्मार्ट मोबिलिटी के लिए मिले चार राष्ट्रीय सम्मान

स्मार्ट मोबिलिटी के लिए मिले चार राष्ट्रीय सम्मान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में तकनीक व स्मार्ट मोबिलिटी के इस्तेमाल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) व दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को कुल चार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

DMRC को ‘एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस’ श्रेणी में ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ दिया गया. DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से यह पुरस्कार प्राप्त किया. समारोह में ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह व ओडिशा की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी भी मौजूद रहीं.