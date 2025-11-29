ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो और DTC ने बदला टाइम, जानें कितने बजे से चलेगी पहली ट्रेन

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली मेट्रो ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव-2025 के मद्देनजर, राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी ने दो मतदान दिवसों रविवार 30 नवंबर और बुधवार 3 दिसंबर को तड़के 3 बजे से बस सेवाओं का ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम मतदानकर्मी, सुरक्षा बल व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को समय पर उनके गंतव्य व वार्डों तक पहुंचाने में मददगार होगा.

दिल्ली मेट्रो का टाइमिंग बदला

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी मतदान और मतगणना के दिन अपनी सेवाओं के समय में बदलाव की घोषणा की है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की आवाजाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो सेवाएं इन दोनों दिनों पर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार, मतदान के दिन रविवार को मेट्रो सेवा की शुरुआत, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से होगी. सुबह 4 बजे 6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. उसके बाद नियमित समय सारणी पर मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी. ड्यूटी से देर से लौटने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा सामान्य रात 11 के बजाए 11:30 बजे सभी लाइनों से रवाना होगी.

इसी तरह मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को भी सुबह सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 खाली वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले बहुप्रतीक्षित उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अनुसार, मतदान 30 नवंबर रविवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी. नामांकन प्रक्रिया पहले ही 3 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त हो चुकी है.