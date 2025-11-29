ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो और DTC ने बदला टाइम, जानें कितने बजे से चलेगी पहली ट्रेन

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर डीटीसी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है.

दिल्ली मेट्रो और DTC ने बदला टाइम
दिल्ली मेट्रो और DTC ने बदला टाइम (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 29, 2025 at 10:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली मेट्रो ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव-2025 के मद्देनजर, राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी ने दो मतदान दिवसों रविवार 30 नवंबर और बुधवार 3 दिसंबर को तड़के 3 बजे से बस सेवाओं का ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम मतदानकर्मी, सुरक्षा बल व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को समय पर उनके गंतव्य व वार्डों तक पहुंचाने में मददगार होगा.

दिल्ली मेट्रो का टाइमिंग बदला

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी मतदान और मतगणना के दिन अपनी सेवाओं के समय में बदलाव की घोषणा की है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की आवाजाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के लिए, मेट्रो सेवाएं इन दोनों दिनों पर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार, मतदान के दिन रविवार को मेट्रो सेवा की शुरुआत, सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से होगी. सुबह 4 बजे 6 बजे तक तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. उसके बाद नियमित समय सारणी पर मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी. ड्यूटी से देर से लौटने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा सामान्य रात 11 के बजाए 11:30 बजे सभी लाइनों से रवाना होगी.

इसी तरह मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को भी सुबह सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 खाली वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले बहुप्रतीक्षित उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अनुसार, मतदान 30 नवंबर रविवार को होगा और मतगणना 3 दिसंबर (बुधवार) को की जाएगी. नामांकन प्रक्रिया पहले ही 3 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को समाप्त हो चुकी है.

MCD उपचुनाव के लिए DTC की विशेष बस सेवाएं

डीटीसी के मैनेजर पीआर राकेश कुमार ने बताया कि 35 विशेष रूटों पर डीटीसी की बसें चलेगी. यह सेवा मौजूदा 28 नाइट बस रूटों के अतिरिक्त होगी, जिसका मतलब ये है कि यात्रियों के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध होगा. प्रारंभिक संचालन तड़के 3 बजे से महत्वपूर्ण रूटों पर शुरू होगा. डीटीसी की ओर से कहा गया है कि ये सभी बसें MCD चुनाव-2025 के लिए निर्धारित 12 वार्डों के मतदाताओं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को ध्यान में रखकर संचालित की जाएंगी. यात्रियों और आम जनता से किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए DTC कॉल सेंटर नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है. आप 011-41400400 और टोल-फ्री नंबर- 1800118181 पर संपर्क कर सकते हैं.

एमसीडी के 12 वाडों में होने वाले उपचुनाव में फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार, करीब सात लाख मतदाता मतदान करेंगे. मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग बी वार्ड में बनाए जाएंगे, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद थीं, उस वॉर्ड में बनाए जाएंगे. बता दें कि, 30 नवंबर को सुबह 07:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक संबंधित वार्ड के मतदाता वोट डाल सकेंगे.

रूट संख्याकहां सेकहां तकडिपो का नाम
106कुतुबगढ़ गांव टर्मिनलआजादपुर टर्मिनलRHND-37 SPLD
114कुतुबगढ़ गांव टर्मिनलआजादपुर टर्मिनलRHND-37 SPLD
131आजादपुर टर्मिनललमपुर बॉर्डरRHND-2 WPD
181जहांगीर पुरी ई-ब्लॉकनिजामुद्दीन रेलवे स्टेशनWPD
213हर्ष विहारनई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2NND
347नोएडा सेक्टर-34/51कश्मीरी गेट सिटी बस टर्मिनलNOIDA
502महरौली टर्मिनलकश्मीरी गेट सिटी बस टर्मिनलAND
604लाडो सराय फर्नी रोडनई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2AND
717बदरपुर बॉर्डरशाहबाद मो. पुरKJD
729मोरी गेट टर्मिनलकापससेड़ा बॉर्डरRJD-2
764नजफगढ़ धांसा स्टैंडनेहरू प्लेस टर्मिनलMKD
835धांसा बॉर्डरतिलक नगरMKD
970अवंतिका रोहिणी सेक-1जवाहर लाल नेहरू स्टेडियमRHND-1

(नोट: यह 35 रूटों में से कुछ प्रमुख रूट हैं)

