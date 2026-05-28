दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ रही नमो भारत के फिर बढ़े फेरे, जानिए अब दिन में कितने चक्कर लगाएगी ट्रेन
मेरठ और दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, तपती गर्मी में नहीं होना पड़ेगा परेशान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 11:01 AM IST
मेरठ: तपती गर्मी के बीच मेरठ और दिल्ली के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. एनसीआरटीसी की तरफ से नमो भारत के यात्रियों को राहत देने की कोशिश की गई है. चलिए जानते है चलिए जानते हैं कि आखिर यात्रियों को किस तरह की राहत मिल सकती है.
तपिश बनी मुसीबत: इन दिनों मौसम की मार से लोगों के हाल बेहाल हैं. तपती गर्मी में लोगों को मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा करनी पड़ रही है. खासकर नौकरीपेशा और छात्रों के लिए यह मजबूरी जैसा है. ऐसे में एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर पीक आवर्स में नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ा दिए हैं. अब हर दिन 10 अतिरिक्त फेरे नमो भारत लगाएगी.
एनसीआरटीसी के मुताबिक दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. मेरठ साउथ से दिल्ली के सराय काले खां तक पीक आवर्स में हर दिन 10 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स जोड़ी जाएंगी.
एनसीआरटीसी के जिम्मेदार मानते हैं कि दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्री संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है. लगभग एक लाख यात्री प्रतिदिन इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में यात्रियों द्वारा नमो भारत को दी जा रही प्राथमिकता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.
जल्द बसें भी बढ़ेंगी: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र के प्रबंधक संदीप नायक बताते हैं कि नमो भारत के चलने के बाद परिवहन विभाग को हर दिन 10 लाख से ज्यादा की आर्थिक रूप से हानि हो रही है. राजस्व भी घट गया है. ऐसे में जल्द ही मेरठ से दिल्ली के बीच में रोडवेज बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा. जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
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