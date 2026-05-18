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ऑनलाइन दवा बिक्री और डिस्काउंट विवाद: दिल्ली सहित देशभर में 20 मई को हड़ताल करेंगे मेडिकल स्टोर संचालक

मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है ऑनलाइन दवाई बिक्री से ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है.

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ 20 मई को हड़ताल
ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ 20 मई को हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 5:32 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: देशभर में हो रही दवाईयों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर के मेडिकल स्टोर संचालक अब आंदोलन करने की तैयारी में हैं. इसको लेकर के इनके संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एवं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड केमिस्ट अलाइंस (आरडीसीए) के द्वारा 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है. दिल्ली में भी सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की जा रही है. दिल्ली में आठ हजार मेडिकल स्टोर संचालक हैं.

इस हड़ताल को लेकर के ईटीवी भारत ने आरडीसीए के दिल्ली जोनल हेड डॉक्टर बसंत गोयल से बातचीत की. डॉक्टर बसंत गोयल ने बताया कि इस हड़ताल को करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है. हम कई साल से लगातार सरकार से शिकायत कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स वाले यह जो लोग ऑनलाइन दवाइयां दे रहे हैं, यह तरीका गलत है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. ऑनलाइन दवाइयां देना बिल्कुल गैरकानूनी है.

ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का उल्लंघन

डॉक्टर बसंत गोयल ने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में यह प्रावधान है कि कोई भी दवाई किसी भी तरीके से ऑनलाइन नहीं भेजी जा सकती है. दवाई को लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो दवाई हम लेने जा रहे हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखा हुआ होना चाहिए. साथ ही दवाई मेडिकल स्टोर से एक फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करेगा. बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाई देना इस एक्ट में प्रतिबंधित है. लेकिन, इसके बावजूद भी ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियां नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही हैं.

डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि इन ऑनलाइन कंपनियों द्वारा दवाई की बिक्री करने से हमारे जैसे जो मेडिकल स्टोर वाले दवा विक्रेता हैं, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. पहले लोग मेडिकल स्टोर पर खुद दवाई लेने आते थे और अब लोगों को अगर दवाई की जरूरत होती है तो कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकेट पर भी लोग दवाई के लिए ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद उन्हें वह दवाई संबंधित लोगों द्वारा पहुंचाई जाती है. जबकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक इस तरह का नहीं होना चाहिए.

डॉक्टर बसंत गोयल, जोनल हेड आरडीसीए दिल्ली (ETV Bharat)

ऑनलाइन दवाई सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास नहीं है दवाई बेचने का लाइसेंस

डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि ब्लिंकिट और अन्य तरह की कंपनियां जो ऑनलाइन दवाई दे रही हैं, उनके पास दवाई देने का लाइसेंस तक नहीं है. अगर नियम के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है तो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अपने यहां ही एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा लिया है और वह कॉल करने पर सिर्फ समस्या पूछते हैं किस तरह की समस्या है और खुद से प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर भी दवाई भेज देते हैं. जबकि यह नियम के खिलाफ है.

बसंत गोयल ने कहा कि हमारी सरकार से यह मांग है कि अगर इसी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम को चलाना है तो इसके लिए एक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए. एक्ट में बदलाव होने के बाद जब इनको ऑनलाइन दवाई की बिक्री की परमिशन मिल जाए तो उसके बाद यह इस तरह के काम करें. डॉ बसंत गोयल ने कहा कि पूरे देश भर में इस तरह की ही स्थित है. पहले मेडिकल स्टोर पर लाइन लगी रहती थी और कई कई हजार रुपए की लोगों की एक दिन की सेल होती थी, जिससे उनका भी खर्चा बहुत अच्छा चलता था. लेकिन अब वह बात नहीं है. लोगों को दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो रहा है.

डिस्काउंट के ऑफर से नियमों की धज्जियां

डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि हमारी यह भी मांग है कि जो लोग डिस्काउंट के बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, यह बोर्ड हटने चाहिए. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनी वाले तो दवा पर इतना डिस्काउंट देते हैं, जितना डिस्काउंट दवा कंपनी द्वारा हम दुकानदारों को नहीं दिया जा रहा है. मेडिकल स्टोर वालों को नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर वालों की दुकान का किराया 25000 रुपए है लेकिन दिन भर में 10000 की सेल मुश्किल से हो पाती है. ऑनलाइन सिस्टम से सब पर आर्थिक रूप से मार पड़ रही है.

बसंत गोयल ने कहा कि कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि लोगों के घर दवाई लाने वाला कोई नहीं होता है तो ऐसे लोग सीधे मेडिकल स्टोर पर कॉल करते हैं. साथ ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं तो हम उनके घर पर भी दवाई भिजवा देते हैं. इस तरह नियमों का पालन करते हुए दवाई की होम डिलीवरी मेडिकल स्टोर वाले खुद ही कर सकते हैं तो उनको ही यह काम करने दिया जाए.

बसंत गोयल ने कहा कि सरकार तुरंत ऑनलाइन दवाइयां की बिक्री पर रोक लगाए और अगर सरकार को यह काम चलवाना है तो एक्ट में संशोधन करके इस काम को लीगल किया जाए. उन्होंने कहा कि 20 मई को सिर्फ एक दिन हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो यह स्ट्राइक आगे भी लंबी खिंच सकती है. उन्होंने कहा कि हड़ताल के दिन किसी गंभीर स्थिति में हम मरीजों को दवाई उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए भी हमने अपनी एसोसिएशन में सहमति बनाई है.

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