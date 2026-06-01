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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव में लगे गड़बड़ी के आरोप, प्रत्याशियों ने की चुनाव रद्द करने की मांग

डॉक्टर लेखी ने कहा कि डीएमसी एक औटोनॉमस बॉडी है, जिसमें किसी भी विधायक या पालिटिशियन का कोई दखल नहीं होना चाहिए.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल
दिल्ली मेडिकल काउंसिल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 9:01 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के रविवार को देर रात संपन्न हुए चुनाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मतदान में गड़बड़ी को लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सुषमा जैन को लिखित शिकायतें दी हैं. साथ ही इस चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.

इसके बारे में डीएमसी चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि सरकार के दबाव में एक दिन पहले से ही चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे. इसके लिए 30 मई को जब हम सभी प्रत्याशियों को डीएमसी की रिटर्निग आफिसर ने ईवीएम मशीनों को चेक करने के लिए बुलाया था तो हमें कई घंटे बैठा कर रखा गया. उसके बाद भाजपा के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल भी वहां पहुंचे, जिनका कि चुनाव से कोई लेना-देना नहीं था.

डॉक्टर अजय लेखी, प्रत्याशी दिल्ली मेडिकल काउंसिल (ETV Bharat)

डॉक्टर लेखी ने कहा कि डीएमसी एक औटोनॉमस बॉडी है, जिसमें किसी भी विधायक या पालिटिशियन का कोई दखल नहीं होना चाहिए. लेकिन, डॉक्टर अनिल गोयल को चुनाव में इन्वोल्व रखा गया और उन्होनें वहां पहुंचकर सीधे ईवीएम के कमरे में जाकर के मशीनों को देखना शुरू किया और हम लोगों को बाहर ही बिठाकर रखा गया. जब एक महिला प्रत्याशी की तरफ से इसका विरोध किया गया तब फिर हम लोगों को बुलाकर कुछ ईवीएम मशीनें दिखाई गईं, लेकिन, जो तरीका होता है, सभी मशीनों को दिखाने का, वह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. कुछ मशीन दिखाने के बाद हमसे कह दिया गया कि कुछ घंटे के बाद फिर आपको सारी मशीन दिखाएंगे. लेकिन उस नियम का भी पालन नहीं किया गया और मशीनों को वोटिंग से पहले बिना हमें विश्वास में लिए सील कर दिया गया. उसके बाद 31 मई को सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ.

वोटर का कोई रिकॉर्ड नहीं, स्याही मिटाकर डाले गए डबल वोट

वहीं, अन्य प्रत्याशी डॉक्टर शितिज बाली ने कहा कि मतदान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए थे. इसके चलते बहुत से लोगों ने तीन-तीन बार भी वोट डाले. जो स्याही लगाई जा रही थी, उसको लोगों ने धोकर मिटाकर डबल वोट डाले. जो मतदाता वोट डालने आ रहा था, उसको जो वोटर पर्ची दी जा रही थी, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था. न ही उसको नोट किया जा रहा था और ना ही उसको कंप्यूटर में सेव किया जा रहा था. जबकि हर चुनाव में वोट डालकर जाने वालों की डिटेल रखी जाती है, जिससे कोई दोबारा वोट न डाल सके. लेकिन, इस बार के डीएमसी चुनाव में यह व्यवस्था नहीं रखी गई.

दो से तीन बार वोट डालने की रिटर्निंग ऑफिसर को दी गईं शिकायतें

इसके चलते लोगों ने दो-दो तीन-तीन बार भी वोट डाले और इससे मतदान में गड़बड़ी हुई. जब इसका प्रत्याशियों को पता चला तो कई प्रत्याशियों ने इस गड़बड़ी की जांच करने के लिए खुद लाइन लग करके दोबारा से पर्ची ली तो उनको फिर से पर्ची दे दी गई और इससे यह बात साबित हो गई कि हां गड़बड़ी हो रही है. इन दोबारा ली गई पर्चियां के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर और डीएमसी की रजिस्ट्रार सुषमा जैन को लिखित शिकायत दी गई और काउंटिंग रोकने के लिए कहा गया. पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया. लेकिन जब वहां पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसी शिकायतों को लेकर इकट्ठे हो गए और जब दबाव पड़ा तो उन्होंने द शिकायत तो ले ली लेकिन काउंटिंग को नहीं रोका. उनका तर्क यह था कि यह ईवीएम मशीन आज ही वापस जानी हैं. यह बाहर से मंगाई गई हैं. इसलिए काउंटिंग नहीं रोकी जा सकती.

चुनाव को रद्द कर फिर से कराया जाए: डॉक्टर अजय लेखी

डॉक्टर लेखी ने बताया कि इसके बाद काउंटिंग चलती रही पर 10 बजे परिणाम घोषित करके मशीनों को बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए सील करके भेज दिया गया. इस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया गया और इसके चलते ही भाजपा समर्थित ग्रुप के 6 सदस्य चुनाव जीतने में सफल रहे और बाकी अन्य जो दो ग्रुप थे, उनसे एक-एक मेंबर चुनाव जीता. इस तरीके से दिल्ली मेडिकल काउंसिल पर कब्जा करने की रणनीति के तहत यह चुनाव कराया गया. डॉक्टर अजय लेखी ने कहा कि अगर इस तरह से काउंसिल बनेगी तो वह डॉक्टर और मरीजों के हित में काम नहीं कर सकती हैं. इसलिए हम मांग करते हैं कि इस चुनाव को रद्द करके फिर से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि डॉक्टरों और मरीजों का डीएमसी जैसी महत्वपूर्ण काउंसिल में विश्वास बना रहे. साथ ही काउंसिल डॉक्टर व मरीज के हित में काम कर सके.

इन प्रत्याशियों ने दी गड़बड़ी की लिखित शिकायत

चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत देने वालों में डीएमसी प्रत्याशी डॉक्टर शितिज बाली, डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर हरविंदर सिंह कुकरेजा, डॉक्टर वीके गोयल सहित तमाम प्रत्याशी शामिल हैं. इनकी शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है. इसके चलते यह सभी लोग इस चुनाव को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करने पर भी विचार कर रहे हैं.

वहीं, डीएमसी चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर नरेश चावला ने भी लिखित में शिकायत देकर के चुनाव रद्द करने की मांग की है. डॉक्टर चावला का कहना है कि यह गड़बड़ी करके चुनाव कराया गया है. इस चुनाव की पूरी जांच की जाए. इस चुनाव में 500 से 1000 वोट गलत डाले गए हैं. इसलिए यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है. इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा से चुनाव कराया जाए. अगर यह चुनाव रद्द नहीं होता है तो हम इस चुनाव को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे.

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