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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव का परिणाम घोषित, जानिए किस टीम को कितने पदों पर मिली जीत

नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के आठ पदों पर आज हुए चुनाव का परिणाम देर रात घोषित कर दिया गया है. आठ सदस्य पदों में से छह पर भाजपा समर्थित टीम सेवा की जीत हुई. जबकि, टीम परिवर्तन और टीम कर्मा को एक-एक सीट पर जीत मिली है. सुबह नौ से शाम पांच बजे तक हुए मतदान में कुल 8100 डीएमसी सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

टीम सेवा से जीतने वाले छह लोगों में डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी, डॉक्टर अजय बेदी, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार ग्रोवर और डॉक्टर विपेंद्र सब्बभरवाल ने जीत दर्ज की. जबकि, टीम परिवर्तन से डॉक्टर मंजूषा गोयल ने जीत दर्ज की है. वहीं, टीम कर्मा से डॉक्टर अश्वनी डालमिया विजयी रहे हैं.

बता दें कि 25 सदस्यीय डीएमसी के लिए आठ सदस्य डीएमसी के सदस्य डॉक्टर मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं. जबकि एक सदस्य दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है. 12 सदस्य दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेजों की ओर से चुने जाते हैं. चार सदस्यों को सरकार नॉमिनेट करती है. इस तरह से डीएमसी का गठन होता है. फिर इनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी चुने जाते हैं. जबकि, रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार करती है. इस तरह से डीएमसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.