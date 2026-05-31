ETV Bharat / state

दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव का परिणाम घोषित, जानिए किस टीम को कितने पदों पर मिली जीत

दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव में 8100 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव का परिणाम घोषित
दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव का परिणाम घोषित (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 10:39 PM IST

|

Updated : May 31, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के आठ पदों पर आज हुए चुनाव का परिणाम देर रात घोषित कर दिया गया है. आठ सदस्य पदों में से छह पर भाजपा समर्थित टीम सेवा की जीत हुई. जबकि, टीम परिवर्तन और टीम कर्मा को एक-एक सीट पर जीत मिली है. सुबह नौ से शाम पांच बजे तक हुए मतदान में कुल 8100 डीएमसी सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

टीम सेवा से जीतने वाले छह लोगों में डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी, डॉक्टर अजय बेदी, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार ग्रोवर और डॉक्टर विपेंद्र सब्बभरवाल ने जीत दर्ज की. जबकि, टीम परिवर्तन से डॉक्टर मंजूषा गोयल ने जीत दर्ज की है. वहीं, टीम कर्मा से डॉक्टर अश्वनी डालमिया विजयी रहे हैं.

बता दें कि 25 सदस्यीय डीएमसी के लिए आठ सदस्य डीएमसी के सदस्य डॉक्टर मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं. जबकि एक सदस्य दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है. 12 सदस्य दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेजों की ओर से चुने जाते हैं. चार सदस्यों को सरकार नॉमिनेट करती है. इस तरह से डीएमसी का गठन होता है. फिर इनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी चुने जाते हैं. जबकि, रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार करती है. इस तरह से डीएमसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

बता दें कि इससे पहले सुबह नौ बजे से मतदान शुरू हुआ था. शुरुआत में मतदान की गति धीमी रही. लेकिन, 11 बजे के बाद से लगातार डॉक्टरों का आना शुरू हुआ था. 2 साल की देरी से हो रहे डीएमसी चुनाव में इस बार डॉक्टरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था. इस बार के चुनाव में डीएमसी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला कई कई महीने का समय, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों और डीएमसी के पिछली टीम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप मुख्य मुद्दा थे.

चुनाव में मुख्य मुकाबला टीम कर्मा, टीम सेवा और टीम परिवर्तन के बीच था. इस बार डीएमसी के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कॉरपोरेट ग्रुप अस्पताल ने भी अपना एक पैनल चुनाव मैदान में उतारा. टीम परिवर्तन को कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की टीम बताया जा रहा था. लेकिन उनको एक ही सीट मिली.

ये भी पढ़ें :

  1. दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनाव में मतदान कल, जानिए किन-किन के बीच है मुकाबला
  2. डीएमए-डीएमसी चुनाव में डॉ. गिरीश त्यागी जीते, डॉक्टरों ने इन मुद्दों पर डाले वोट
Last Updated : May 31, 2026 at 10:46 PM IST

TAGGED:

DELHI MEDICAL COUNCIL ELECTION
DELHI MEDICAL COUNCIL ELECTION 2026
DMC VOTING 31MAY 2026
DMC चुनाव परिणाम
DMC ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.