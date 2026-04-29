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MCD MAYOR ELECTION 2026: बीजेपी की जीत लगभग तय, कांग्रेस से औपचारिक मुकाबला, AAP ने बनाई दूरी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों के लिए मतदान होना है. नामांकन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब सियासी हलकों की नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है.

बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार प्रवेश वाही

भाजपा की ओर से मेयर पद के लिए प्रवेश वाही उम्मीदवार हैं, जो पहले नेता सदन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और निगम प्रशासन में उनका लंबा अनुभव रहा है. पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निगम की योजनाओं को और गति मिलेगी. वहीं डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा ने आनंद विहार वार्ड के निगम पार्षद डॉ. मोनिका पंत को उमीदवार बनाया हैं. जिनकी जीत को लेकर पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है.

भाजपा के मेयर पद उम्मीदवार प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार मोनिका पंत (ETV BHARAT)

आम आदमी पार्टी की चुनाव से दूरी

इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव से दूरी बना ली है और कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है. ऐसे में भाजपा के लिए रास्ता और आसान हो गया है. हालांकि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरकर मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति कमजोर मानी जा रही है.