MCD MAYOR ELECTION 2026: बीजेपी की जीत लगभग तय, कांग्रेस से औपचारिक मुकाबला, AAP ने बनाई दूरी
निगम में स्पष्ट बहुमत होने के चलते बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जिससे मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा है.
Published : April 29, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों के लिए मतदान होना है. नामांकन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब सियासी हलकों की नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है.
बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार प्रवेश वाही
भाजपा की ओर से मेयर पद के लिए प्रवेश वाही उम्मीदवार हैं, जो पहले नेता सदन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और निगम प्रशासन में उनका लंबा अनुभव रहा है. पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निगम की योजनाओं को और गति मिलेगी. वहीं डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा ने आनंद विहार वार्ड के निगम पार्षद डॉ. मोनिका पंत को उमीदवार बनाया हैं. जिनकी जीत को लेकर पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है.
आम आदमी पार्टी की चुनाव से दूरी
इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव से दूरी बना ली है और कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है. ऐसे में भाजपा के लिए रास्ता और आसान हो गया है. हालांकि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरकर मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति कमजोर मानी जा रही है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निगम में बहुमत के आधार पर भाजपा को बढ़त हासिल है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों में दिखाई देगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भाजपा मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करेगी.
अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस चुनाव में कितनी टक्कर दे पाती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है.
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