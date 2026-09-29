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दिल्ली: सात साल का संपत्ति कर जमा करने पर पुराना बकाया माफ, 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

दिल्ली नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने पुराने संपत्ति कर बकायों के निपटारे के लिए संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) 2.0—वन प्लस सेवन लागू कर दी है. योजना के तहत संपत्ति करदाताओं को वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक का मूल संपत्ति कर जमा करना होगा. इसके बाद वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के बकाये पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी. योजना 29 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.