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दिल्ली: सात साल का संपत्ति कर जमा करने पर पुराना बकाया माफ, 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एमसीडी बकायेदार संपत्ति करदाताओं को संदेश भेजेगी.

दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 8:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने पुराने संपत्ति कर बकायों के निपटारे के लिए संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) 2.0—वन प्लस सेवन लागू कर दी है. योजना के तहत संपत्ति करदाताओं को वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक का मूल संपत्ति कर जमा करना होगा. इसके बाद वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के बकाये पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी. योजना 29 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.

एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि ‘वन प्लस सेवन’ का मतलब वर्तमान वित्त वर्ष और उससे पहले के सात वित्त वर्ष हैं. निर्धारित अवधि में इन आठ वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करने पर 2019-20 से पहले के पुराने बकाये पर ब्याज और जुर्माने की देनदारी से छूट मिलेगी. उन्होंने संपत्ति करदाताओं से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना योजना का लाभ उठाने की अपील की. योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को निगम के संपत्ति कर पोर्टल पर ऑनलाइन संपत्ति कर विवरणी दाखिल कर निर्धारित कर का भुगतान करना होगा. सफलतापूर्वक विवरणी दाखिल करने और भुगतान के बाद कर रसीद जारी की जाएगी.

पुराने भुगतान की रसीद भी अपलोड कर सकेंगे

पांच लाख रुपये या उससे अधिक की कुल देनदारी वाले करदाताओं को योजना की अवधि के भीतर बराबर किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दी गई है. हालांकि, निर्धारित अवधि के अंदर पूरी देनदारी का भुगतान न होने पर योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा. अगर किसी करदाता ने 2019-20 से पहले के वर्षों का संपत्ति कर पहले ही जमा किया है और उसके पास भुगतान की रसीद उपलब्ध है, तो वह उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकता है. एक ही संपत्ति के लिए एक से अधिक संपत्ति पहचान संख्या (यूपीआईसी) होने पर उन्हें ऑनलाइन एक करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

लंबित मुकदमों में भी विकल्प

संपत्ति कर से संबंधित मामला अदालत में लंबित होने पर भी निर्धारित शर्तों के साथ योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए संबंधित करदाता को लंबित मामला वापस लेने तथा अदालत में जमा या निगम द्वारा वसूल की गई राशि पर भविष्य में वापसी, समायोजन या अन्य दावा नहीं करने का लिखित वचन देना होगा. एमसीडी बाद में दाखिल विवरणियों की जांच भी करेगी. यह जांच 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2028 के बीच की जाएगी. जांच में कम भुगतान पाए जाने पर अंतर राशि के साथ 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. गलत तरीके से दाखिल विवरणी को योजना समाप्त होने या विवरणी दाखिल करने के दो महीने के भीतर, जो भी पहले हो, सुधारा जा सकेगा.

बकायेदारों को भेजे जाएंगे संदेश

योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एमसीडी बकायेदार संपत्ति करदाताओं को संदेश भेजेगी. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, बाजार संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और अन्य संबंधित संगठनों के साथ जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. केंद्र और राज्य सरकार, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय, सरकारी स्कूल-कॉलेज, प्राधिकरण, निगम और अन्य सरकारी विभागों की संपत्तियां योजना के दायरे से बाहर रहेंगी. योजना का लाभ नहीं लेने वाले करदाताओं से निगम सामान्य नियमों के तहत संपत्ति कर, ब्याज और जुर्माने की वसूली करेगा. जरूरत पड़ने पर संपत्ति, बैंक खाते या किराये की आय की कुर्की जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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