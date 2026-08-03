दिल्ली MCD मुख्यालय को फिर मिली धमकी, 15 अगस्त पर लाल किला समेत कई जगह धमाके की चेतावनी
दिल्ली नगर निगम (MCD) के महापौर कार्यालय को सोमवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला.
Published : August 3, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. दिल्ली नगर निगम (MCD) के महापौर कार्यालय को सोमवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें 15 अगस्त के करीब लाल किला समेत कई स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दी गई है. ईमेल मिलने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को दी गई.
ईमेल में लाल किला, दिल्ली नगर निगम कार्यालय और अन्य स्थानों का उल्लेख करते हुए धमाकों की धमकी दी गई है. साथ ही कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें भी लिखी गई हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. एहतियात के तौर पर संबंधित परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तकनीकी टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान तथा उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है.
प्राथमिक जांच में साइबर विशेषज्ञ ईमेल की लोकेशन, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं. फिलहाल धमकी की सत्यता की भी जांच की जा रही है. यह पहली बार नहीं है जब एमसीडी को इस तरह का धमकी भरा संदेश मिला हो. इससे पहले भी तीन बार इसी तरह के ईमेल प्राप्त हो चुके हैं, जिनके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच की थी. लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए इस बार भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है.
स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रही है. लाल किला और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. ऐसे में ताजा धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्क हो गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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