दिल्ली नगर निगम उपचुनावों में BJP को दो सीटों पर जोरदार झटका, AAP का तीन पर कब्जा, कांग्रेस ने झपटी एक सीट-देखिए नतीजे

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी 12 वार्डों का परिणाम घोषित हो गया है. उपचुनाव में जहां भाजपा को दो सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है तो वहीं कांग्रेस को एक सीट का फायदा हुआ है. जबकि आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी को ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई फायदा हुआ है.

AAP की स्थिति पहले जैसी ही

आम आदमी पार्टी ने 2022 के निगम चुनाव में इन 12 में से तीन सीटें जीती थीं. उन तीन सीटों का आंकड़ा बरकरार रखा है.

बीजेपी को 2 सीटों पर हुआ नुकसान

अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास पहले इन 12 में से 9 सीटें थीं जो अब घटकर के सात रह गई हैं.

बीजेपी ने जीती 7 सीटें, दो का नुकसान (ETV Bharat)

कांग्रेस का भी खुला खाता

इन 12 सीट में से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी अब उसको एक सीट पर जीत मिली है. जबकि आम आदमी पार्टी के पास पहले भी तीन सीट थी और अब फिर उसने तीन सीटों पर ही जीत दर्ज की है. हालांकि, इस चुनाव परिणाम से नगर निगम की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. निगम में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा और आम आदमी पार्टी का भी विपक्ष का पद बरकरार रहेगा.

इन सीटों पर हुआ बीजेपी को नुकसान

अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा को अपने जीती हुई सीट संगम विहार और नारायणा पर हार का सामना करना पड़ा है. मुंडका सीट पर भी बीजेपी हारी है लेकिन मुंडका सीट पर 2022 में भाजपा को जीत नहीं मिली थी मुंडका पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गजेंद्र दलाल ने जीत दर्ज की थी. बाद में गजेंद्र दराल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा से टिकट लेकर मुंडका से विधायक बन गए. इसलिए गजेंद्र दराल के इस्तीफे से मुंडका वार्ड खाली हुआ था और उसे भाजपा की ही सीट माना जा रहा था. इस हिसाब से बीजेपी को दो सीट का नुकसान हुआ है.