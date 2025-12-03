ETV Bharat / state

Delhi MCD BY Election 2025: आज होगी मतगणना, 12 वार्डों के नतीजों पर टिकी नजरें, मेयर और नेता विपक्ष ने किया जीत का दावा

भाजपा की ओर से मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता केंद्र और नगर निगम में भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है, इसलिए उपचुनाव के नतीजे पार्टी के पक्ष में आएंगे. उन्होंने सभी 12 वार्डों में भाजपा उम्मीदवारों की शानदार जीत का दावा किया.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रविवार को हुए उपचुनाव के बाद राजधानी की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. आज होने वाली मतगणना को लेकर दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सभी मतगणना केंद्र सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम सील किए गए हैं. उपचुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

वहीं, नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हुआ, उनमें 9 सीटें भाजपा के पास थीं और तीन आम आदमी पार्टी के. उन्होंने भाजपा पर वादे पूरे न करने और दिल्लीवालों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नतीजे साफ कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल, रेखा गुप्ता से बेहतर मुख्यमंत्री थे. कांग्रेस की पार्षद दल नेता नाजिया दानिश ने भी कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों से जनता नाराज है और इस उपचुनाव में दिल्ली के लोग कांग्रेस को पर्याप्त समर्थन देंगे.

इन 12 स्थानों पर होगी मतगणना (ETV Bharat)

सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी और निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक अधिकांश वार्डों के परिणाम सामने आ जाएंगे. चांदनी महल वार्ड, जहां सबसे अधिक मतदान हुआ था, वहां शाम तक परिणाम आने की संभावना जताई गई है. मतगणना के लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को केंद्र बनाया गया है, जिनमें मुंडका वार्ड के लिए सर्वोदय कन्या विद्यालय कंझावला, शालीमार बाग बी वार्ड के लिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी पीतमपुरा, अशोक विहार के लिए सर्वोदय कन्या विद्यालय भारत नगर और चांदनी चौक वार्ड के लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस शामिल हैं.



इसके अलावा चांदनी महल वार्ड की मतगणना राउज एवेन्यू स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में होगी। द्वारका बी वार्ड की मतगणना एनएसयूटी सेक्टर 3 में, नारायणा और ग्रेटर कैलाश वार्ड की गिनती गोल मार्केट स्थित अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय में की जाएगी। संगम विहार वार्ड की मतगणना पुष्प विहार सेक्टर 1 के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगी, जबकि विनोद नगर वार्ड की वोट गिनती मंडावली नंबर एक स्थित सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में की जाएगी.

इन 12 वार्डों में पर हुए उपचुनाव, इन उम्मीदवारों में टक्कर (ETV Bharat)

राजधानी का राजनीतिक माहौल आज दिनभर इन नतीजों पर टिका रहेगा और दोपहर बाद तस्वीर साफ होने लगेगी.





