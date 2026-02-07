ETV Bharat / state

मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' से पहचाना जाएगा

मयूर विहार पॉकेट‑1 मेट्रो स्टेशन का नाम मंदिर के नाम पर रखने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी.

मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला
मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 7, 2026 at 6:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है. अब इस मेट्रो स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से “श्री राम मंदिर मयूर विहार” कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इसकी जानकारी दी है. दरअसल, मयूर विहार पॉकेट‑1 में स्थित श्री राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है, इसलिए स्टेशन का नाम मंदिर के नाम पर रखने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर डीएमआरसी ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नाम परिवर्तन को स्वीकृति दी. इसके बाद मेट्रो स्टेशन का नया नाम “श्री राम मंदिर मयूर विहार” आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया.

त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत उज्जैनवाल ने बताया कि पॉकेट-1 और फेज-1 मेट्रो स्टेशन के नामों में समानता के कारण लंबे समय से यात्रियों को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता था. साथ ही मयूर विहार पॉकेट-1 स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर से जुड़ी आस्था और भावनाओं को लेकर भी स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग लगातार उठ रही थी. श्री सनातन धर्म सभा मयूर विहार संचालन समिति द्वारा इस विषय को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे थे. जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया.

वहीं, नाम परिवर्तन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय निवासियों, राम भक्तों और सामाजिक संगठनों ने इसे जनआस्था की जीत बताया. लोगों का कहना है कि यह फैसला केवल एक स्टेशन के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मयूर विहार की पहचान को नई दिशा देने वाला कदम है. इस निर्णय से न केवल यात्रियों को पहचान में सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिली है.

हालांकि, इस पूरे मामले में क्षेत्र के विधायक रविकांत उज्जैनवाल की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है. उन्होंने लगातार इस विषय को संबंधित मंचों पर उठाया और जनभावनाओं को मजबूती से रखा. विधायक रविकांत ने कहा कि मयूर विहार की जनता लंबे समय से इस मांग को उठा रही थी. यह निर्णय क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का सम्मान है. इस स्टेशन का नाम “श्री राम मंदिर मयूर विहार” होने से आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और डीएमआरसी का आभार भी व्यक्त किया.

