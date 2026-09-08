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दिल्ली: महापौर कार्यालय को नौवीं बार बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

दिल्ली महापौर कार्यालय को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मचा हड़कंप,दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर जल्द जांच की मांग

महापौर कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी
महापौर कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 8:04 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. निगम के अनुसार, यह नौवीं बार है जब महापौर कार्यालय को इस तरह की धमकी दी गई है. सूचना मिलते ही कार्यालय प्रशासन ने तत्काल दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई.

धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमों ने महापौर कार्यालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षा कर्मियों ने कार्यालय के संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की बारीकी से जांच की. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया.

महापौर कार्यालय को अब तक नौवीं बार धमकियां मिली: एमसीडी के मुताबिक, इससे पहले भी महापौर कार्यालय को आठ बार बम विस्फोट की धमकियां मिल चुकी हैं. लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए महापौर कार्यालय की ओर से पहले ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर मामले की गंभीरता से जांच कराने और धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा चुकी है.

धमकी के स्रोत का पता लगाना जरूरी-निगम प्रशासन: निगम प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संस्थानों और संवैधानिक पदों से जुड़े कार्यालयों को बार-बार इस तरह की धमकी मिलना गंभीर चिंता का विषय है. ऐसे मामलों में केवल सुरक्षा जांच तक सीमित न रहते हुए धमकी के स्रोत का पता लगाना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है.

दोषियों की जल्द पहचान और प्रभावी कार्रवाई की मांग: महापौर कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस तरह की घटनाएं कर्मचारियों और आम लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर सकती हैं. इसलिए दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की धमकियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की गई जांच में परिसर की तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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