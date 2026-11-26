मुंबई में वर्ल्ड मेयर्स फोरम में बोले दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, 2047 के विकसित शहरों के विजन पर रखे विचार
मेयर ने कहा, सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, वॉटर स्प्रिंकलर और वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के उपाय किए जा रहे.
Published : November 26, 2026 at 9:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मुंबई में आयोजित तीसरे वर्ल्ड मेयर्स फोरम में राजधानी का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 'Reimagining Cities: Urban India\@2047' विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में हिस्सा लिया और वर्ष 2047 तक भारतीय शहरों को विकसित, स्वच्छ एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने को लेकर अपने विचार रखे. उन्होंने शहरी स्वच्छता, खुले में शौच की समस्या, वायु प्रदूषण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की.
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश में स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल साबित हुआ है. इस मिशन ने स्वच्छता को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखकर जनभागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया है.
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से खुले में शौच की समस्या से निपटने, शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है. विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से यह अभियान काफी महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता किसी एक दिन या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए.
दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती का जिक्र करते हुए महापौर ने कहा कि राजधानी देश के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शामिल है. यहां की भौगोलिक और शहरी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण नियंत्रण एक जटिल चुनौती है. इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को राजधानी के भीतर प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग मिल सके. इसके अलावा सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, वॉटर स्प्रिंकलर और वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी जैसे उपाय किए जा रहे हैं.
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महापौर ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का उल्लेख करते हुए कहा कि शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम कई स्तरों पर काम कर रहा है. इसमें घर-घर से कचरा संग्रहण, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और पुराने लैंडफिल साइटों पर जमा कचरे का निस्तारण प्रमुख रूप से शामिल है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा. निगम का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ एवं स्वस्थ महानगर बनाना है, जिसके लिए संबंधित विभागों और नागरिकों की भागीदारी से लगातार प्रयास किए जाएंगे.
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