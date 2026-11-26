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मुंबई में वर्ल्ड मेयर्स फोरम में बोले दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, 2047 के विकसित शहरों के विजन पर रखे विचार

वर्ल्ड मेयर्स फोरम में मेयर प्रवेश वाही ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मुंबई में आयोजित तीसरे वर्ल्ड मेयर्स फोरम में राजधानी का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 'Reimagining Cities: Urban India\@2047' विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में हिस्सा लिया और वर्ष 2047 तक भारतीय शहरों को विकसित, स्वच्छ एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने को लेकर अपने विचार रखे. उन्होंने शहरी स्वच्छता, खुले में शौच की समस्या, वायु प्रदूषण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश में स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल साबित हुआ है. इस मिशन ने स्वच्छता को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखकर जनभागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया है.