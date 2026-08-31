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दिल्‍ली: 'स्वच्छता अभियान' के तहत मेयर प्रवेश वाही ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मेयर ने सेंट्रल जोन के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और जलभराव वाले हॉटस्पॉट का जायजा लिया.उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली और समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए.

नई दिल्ली: दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत मेयर प्रवेश वाही ने सोमवार सुबह सेंट्रल जोन का औचक निरीक्षण किया. मेयर सुबह करीब 9:30 बजे सेंट्रल जोन पहुंचे. इस दौरान उनके साथ जोन के डिप्टी कमिश्नर, जोन अध्यक्ष और निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाना निगम का संकल्प है.उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत पूरे जोन का दौरा किया जा रहा है.सफाई व्यवस्था के साथ-साथ उन स्थानों की भी पहचान की जा रही है, जहां बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है.ऐसे हॉटस्पॉट पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कचरे के बेहतर प्रबंधन और निष्पादन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नए कूड़ा घर बनाए जा रहे हैं.संबंधित इलाकों से निकलने वाले कचरे को इन स्थानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या को कम किया जा सके.

किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्‍त नहीं

निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.उन्होंने कहा कि 'कूड़े से आजादी' और विशेष सफाई अभियान का असर केवल सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए. मेयर ने कहा कि दिल्ली की सड़कों, गलियों, बाजारों, आवासीय इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है.अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए निगम 135 इलेक्ट्रिक सैनिटेशन वाहनों को व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है.इन वाहनों के इस्तेमाल से सफाई कार्य को तेज और प्रभावी बनाने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.मेयर ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता अभियान का वास्तविक असर दिल्ली के लोगों को दिखाई देना चाहिए.

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