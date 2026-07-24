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दिल्ली मेयर कार्यालय को तीसरी बार मिली बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम धमकी की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. दरअसल, शुक्रवार को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए धमकी भरे संदेश में दोपहर 1:11 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और महापौर कार्यालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

महापौर कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, धमकी भरा ई-मेल सुबह 10:23 बजे प्राप्त हुआ. संदेश मिलते ही बिना देर किए दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई. बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय के प्रवेश और निकास द्वारों सहित सभी संवेदनशील स्थानों की गहन जांच की और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराया.

महापौर कार्यालय ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी दो बार इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. लगातार तीसरी बार मिली धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ गई है. निगम अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता.