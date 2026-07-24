दिल्ली मेयर कार्यालय को तीसरी बार मिली बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
ई-मेल से मिला संदेश, पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान. जांच के दौरान नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु.
Published : July 24, 2026 at 7:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम धमकी की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. दरअसल, शुक्रवार को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए धमकी भरे संदेश में दोपहर 1:11 बजे विस्फोट करने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और महापौर कार्यालय परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
महापौर कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, धमकी भरा ई-मेल सुबह 10:23 बजे प्राप्त हुआ. संदेश मिलते ही बिना देर किए दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई. बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय के प्रवेश और निकास द्वारों सहित सभी संवेदनशील स्थानों की गहन जांच की और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराया.
महापौर कार्यालय ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी दो बार इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. लगातार तीसरी बार मिली धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ गई है. निगम अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
महापौर कार्यालय के अनुसार, पूर्व में भी लगातार मिल रही धमकियों को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा गया था. इसमें दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और महापौर कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का अनुरोध किया गया था.
महापौर कार्यालय के अनुसार, सार्वजनिक संस्थानों और संवैधानिक पदों से जुड़े कार्यालयों को बार-बार इस तरह की धमकियां मिलना गंभीर चिंता का विषय है. ऐसे मामलों में दोषियों का जल्द पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने और धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.
ये भी पढ़ें: