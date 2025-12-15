ETV Bharat / state

महापौर ने दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई

नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम की एक विशेष बैठक के दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने वाले पार्षदों में अलग अलग वार्डों से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं.

वार्ड संख्या 35 मुंडका से अनील, वार्ड संख्या 56 शालीमार बाग बी से अनीता जैन, वार्ड संख्या 65 अशोक विहार से वीना अरोड़ा, वार्ड संख्या 74 चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, वार्ड संख्या 76 चांदनी महल से मोहम्मद इमरान, वार्ड संख्या 120 बरखम्बा बी से मनीषा देवी, वार्ड संख्या 128 त्रिलोकपुरी कला से रेखा रानी, वार्ड संख्या 139 नारायणा से राजन अरोड़ा, वार्ड संख्या 163 संगम विहार ए से सुरेश चौधरी, वार्ड संख्या 164 दक्षिण पुरी से राम स्वरूप कनौजिया, वार्ड संख्या 173 ग्रेटर कैलाश से अंजू मेहता और वार्ड संख्या 198 विनोद नगर से सरिता चौधरी ने शपथ ली.

नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए महापौर ने सभी पार्षदों को शुभकामनाएं दीं तथा सामूहिक प्रयास और सहयोग के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को समर्पण और एकता के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि नागरिक समस्याओं का समाधान किया जा सके और दिल्ली की जनता का कल्याण सुनिश्चित हो.