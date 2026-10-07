दिल्ली मास्टर प्लान 2047: झुग्गी-झोपड़ियों की बदलेगी तस्वीर, DDA ने शुरू की 45 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास की प्रक्रिया
DDA द्वारा शुरुआती चरण में 15 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिसमें दिल्लीभर के 45 जेजे क्लस्टर्स को शामिल किया गया है.
Published : October 7, 2026 at 5:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत इन-सीटू रिहैबिलिटेशन यानी उसी स्थान पर पुनर्वास की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है. इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर के गरीबों को पक्के मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
DDA द्वारा शुरू की गई इस नई पहल के शुरुआती चरण के तहत 15 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिसमें दिल्लीभर के 45 जेजे क्लस्टर्स को शामिल किया गया है. ये 45 क्लस्टर लगभग 135.74 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं, जिनमें करीब 21,229 परिवार निवास करते हैं. प्रशासन के अनुमान के मुताबिक, इस पूरी परियोजना से दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्हें न केवल बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि समग्र रूप से उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा.
लेन-देन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए RFP जारी
इस परियोजना को पारदर्शी और सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए DDA ने तीन ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति के लिए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ (RFP) आमंत्रित किया है. यह आवेदन आर्थिक मामलों के विभाग या राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के साथ सूचीबद्ध फर्मों से मंगाए गए हैं. ये सलाहकार परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करेंगे. इसमें पुनर्वास की कुल आवश्यकताओं का आकलन करना, भूमि की विकास क्षमता और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को समझना, वित्तीय व्यवहार्यता (Financial Viability) और उपयुक्त कार्यान्वयन मॉडल तैयार करना, इन फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स के आधार पर ही इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा.
बता दें कि मास्टर प्लान 2047 के तहत दिल्ली के 650 से अधिक जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले लगभग 17 लाख लोगों को गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट केवल झुग्गीवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानित रहने की जगह ही नहीं देगा, बल्कि बहुमूल्य भूमि संसाधनों का बेहतर और सुनियोजित उपयोग भी सुनिश्चित करेगा. इसके साथ ही, परियोजना के पूरा होने से शहर की एक बड़ी आबादी के लिए अतिरिक्त आवास स्टॉक और कमर्शियल स्पेस भी उपलब्ध हो सकेगा, जो दिल्ली के सुनियोजित शहरी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.
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