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दिल्ली मास्टर प्लान 2047: झुग्गी-झोपड़ियों की बदलेगी तस्वीर, DDA ने शुरू की 45 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास की प्रक्रिया

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों की बदलेगी तस्वीर ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत इन-सीटू रिहैबिलिटेशन यानी उसी स्थान पर पुनर्वास की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है. इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर के गरीबों को पक्के मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है.