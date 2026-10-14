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मास्टर प्लान 2047: दिल्ली को 'एजुकेशन और मेडिकल हब' बनाने की कवायद तेज, DDA ने हितधारकों के साथ की बैठक

बैठक में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने प्रयास तेज कर दिए हैं. उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के दिशा-निर्देशों के तहत DDA ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 को लेकर नौवीं और दसवीं हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर चर्चा करना और इसमें हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना था.

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