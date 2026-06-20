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दिल्‍ली: फुटपाथों पर अतिक्रमण, लगा दी रेहड़ी और बना लिया पार्किंग, पैदल यात्री रोड पर चलने को मजबूर

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि फुटपाथ पर सबसे अधिक अधिकार पैदल चलने वालों का है, न कि वाहन चालकों का. लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, वाहन चालक फुटपाथ पर कब्जा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में राज्य सरकारों से कहा है कि वह इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि लोगों को साफ सुथरे फुटपाथ उपलब्ध हो. इसको लेकर के ईटीवी भारत ने दिल्ली के फुटपाथों की स्थिति को देखा.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो अतिक्रमण की समस्या कोई नई नहीं है. लंबे समय से चली आ रही इस समस्‍या का सामना पैदल यात्रियों को करना पड़ रहा है. उनके लिए बनाए गए फुटपाथों पर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है.

दिल्ली में फुटपाथों की स्थिति बहुत ही दयनीय है. दिल्ली के करीब 90% फुटपाथों पर दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों का कब्जा है. इस समस्या की वजह से पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर उनको चलने की जगह नहीं मिल पाती है और वह मुख्य मार्ग पर चलते हैं. इसके कारण कई बार हादसे के शिकार भी हो जाते हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक पिता के 5 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी जब वह उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे. मामला चलने के लिए फुटपाथ न होने का ही था. ईटीवी भारत ने पूर्वी दिल्ली के शकरपुर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार इलाके में फुटपाथों की स्थिति की पड़ताल की तो इसमें सामने आया कि लोगों ने फुटपाथ पर पार्किंग भी बना रखी है. इसकी वजह से भी फुटपाथ पर चलने वाले लोगों के लिए काम नहीं आ पाते हैं.

फुटपाथों पर लगा दी रेहड़ी, बना लिया पार्किंग

लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग के दोनों तरफ ही फुटपाथ पर अतिक्रमण के रूप में बाइक और गाड़ियां खड़ी दिखती हैं. कुछ दुकानदार फुटपाथ पर ही अपनी दुकान का सामान भी लगा लेते हैं. इसकी वजह से पैदल यात्री मुख्य मार्ग या सर्विस लेन में चलने को मजबूत दिखते हैं. लक्ष्मीनगर के एक दुकानदार अनिल ने कहा कि दिल्ली में पार्किंग की बड़ी समस्या है. इसकी वजह से कई बार लोगों की मजबूरी बन जाती है कि वह गाड़ियां बाइक को फुटपाथ पर लगा देते हैं. इस इलाके में भी एक मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है, इसलिए लोगों को मजबूरी में गाड़ियां और बाइक फुटपाथ पर लगानी पड़ती है. वहीं, शकरपुर में किसी काम से आए युवक कार्तिक ने बताया कि फुटपाथ तो पैदल चलने वालों के लिए हैं, लेकिन यहां दुकानदारों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा है. इसकी वजह से फुटपाथ पर चलने वालों को रोड पर चलना पड़ता है. कई बार हादसे भी हो जाते हैं.

अगर जमीनी हकीकत देखें तो दिल्ली के सभी बाजारों में और मुख्य मार्गों पर फुटपाथ अतिक्रमण के शिकार हैं.सभी फुटपाथों पर रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा, बाइक मैकेनिक और दुकानदारों का कब्जा ही मिलेगा. वहीं अधिकतर फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग भी दिखाई देती है. यह स्थिति दिल्ली के हर एक इलाके, बाजार और मुख्य मार्ग पर देखने को मिल जाएगी.

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