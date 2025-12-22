ETV Bharat / state

क्रिसमस की रौनक से खिले दिल्ली के बाजार, लोगों में जबरदस्त उत्साह

दिल्ली के बाजारों में क्रिसमस को लेकर कई तरह के सामान उपलब्ध कराए गए हैं.

क्रिसमस के फेस्टिवल पर दिल्ली के बाजारों का माहौल
क्रिसमस के फेस्टिवल पर दिल्ली के बाजारों का माहौल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 5:25 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में क्रिसमस का त्योहार नज़दीक आते ही राजधानी दिल्ली के बाजारों में रौनक साफ़ दिखाई देने लगी है. रोशनी, सजावट और खरीदारी का उत्साह हर गली-मोहल्ले में नज़र आ रहा है. चाहे सदर बाजार हो, करोल बाग, कनॉट प्लेस या फिर बाहरी दिल्ली की अवंतिका मार्केट, हर जगह क्रिस्मस की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. दुकानों को खास अंदाज़ में सजाया गया है और ग्राहकों का आना जाना इस बात का संकेत है कि इस बार क्रिस्मस की खरीदारी अच्छी रहने वाली है.

दिल्ली के बाजारों में क्रिसमस को लेकर कई तरह के सामान उपलब्ध कराए गए हैं. क्रिसमस ट्री, सजावटी लाइट्स, स्टार, घंटियां, सांता क्लॉज़ की ड्रेस, टोपी और मास्क की सबसे ज़्यादा मांग बाजारों में देखी जा रही है. इसके अलावा केक, चॉकलेट्स, गिफ्ट आइटम्स और डेकोरेशन शोपीस की बिक्री भी देखी जा सकती है.

क्रिसमस के फेस्टिवल पर दिल्ली के बाजारों का माहौल (ETV Bharat)

अगर दामों की बात करें तो कुछ सामानों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बीते साल की तुलना में लाइट्स और डेकोरेशन आइटम्स के दाम थोड़े बढ़े हैं, जबकि बच्चों के खिलौने और सांता ड्रेस की कीमतें लगभग स्थिर हैं. दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बावजूद लोग त्योहार के मौके पर बाजार आकर सामान खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं.

ग्राहकों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बार एलईडी लाइट्स, इको-फ्रेंडली क्रिसमस ट्री, और होम डेकोरेशन आइटम्स में देखने को मिल रही है. वहीं, चर्च जाने वाले लोग विशेष मोमबत्तियाँ और धार्मिक सजावटी सामान भी खरीद रहे हैं.

दुकानदारों ने बताया कि क्रिसमस पर बिक्री पर थोड़ा फर्क पड़ा है और जिस तरह से स्कूल्स में बच्चों को सेंटा बनने के लिए कैप और ड्रेस की डिमांड है, क्रिसमस ट्री और लाइट्स लोग दुकानों पर खरीदने आ रहे है. ग्राहक ने बताया कि इस क्रिसमस को वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाएंगे और साथ ही क्रिसमस की टोपी और ट्री की खरीदारी घर के बच्चों के लिए कर रहे है.


ये भी पढ़ें :

Last Updated : December 22, 2025 at 5:31 PM IST

TAGGED:

CHRISTMAS CELEBRATION IN DELHI
CHRISTMAS 2025
CHRISTMAS FESTIVAL 2025
DELHI MARKET ON CHRISTMAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.