दिल्ली: 3 साल बाद दबोचा गया 1 लाख का इनामी, नाबालिग को 2 लाख रुपए में बेचने का है आरोप
यह गिरफ्तारी मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता है- क्राइम ब्रांच
Published : July 5, 2026 at 10:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट से जुड़े सनसनीखेज मामले में तीन साल से फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी और घोषित अपराधी मोहम्मद फिरोज को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर नाबालिग लड़की को झांसा देकर अपने साथ ले जाने, उसका यौन शोषण करने और बाद में दो लाख रुपये लेकर राजस्थान में दूसरे व्यक्ति को बेचने का आरोप है.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी चंद्र कुमार सिंह नें बताया कि वर्ष 2023 में गोविंदपुरी थाने में दर्ज मामले की जांच के दौरान पता चला था कि पीड़िता की मुलाकात वर्ष 2022 में तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित एक पर्स फैक्ट्री में काम सीखने के दौरान फिरोज से हुई थी. आरोप है कि फिरोज उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में राजस्थान के झुंझुनू में दो लाख रुपये लेकर उसकी जबरन शादी करवा दी.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे घटना का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. बाद में उसने किसी तरह अपने परिवार से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी फिरोज लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा. अदालत ने उसे 18 दिसंबर 2025 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था और उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने तकनीकी निगरानी, स्थानीय मुखबिरों और कई राज्यों में लगातार छापेमारी के बाद आरोपी का गुरुग्राम स्थित ठिकाना तलाश लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी चंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह गिरफ्तारी मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे संगठित अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों एवं पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
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