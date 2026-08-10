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महज 700 रुपये के लिए ले ली युवक की जान, पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी

नई दिल्‍ली: दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में महज 700 रुपये के विवाद ने एक युवक की जान ले ली. मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की मानें तो मुख्य आरोपी पहले से इलाके का नामी बदमाश बताया जा रहा है.

बेगमपुर थाना क्षेत्र में 700 रुपये को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और उनकी टीम ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में जांच के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की और महज एक घंटे के अंदर मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे शुरुआती तौर पर 700 रुपये को लेकर हुआ विवाद सामने आया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वारदात में इस्तेमाल हथियार समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. इन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस विवाद का कारण महज 700 रुपये थे, मुकेश यादव नाम के व्यक्ति की मौत हो गई.