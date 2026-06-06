मालवीय नगर अग्निकांड: न जान की परवाह की न माल की, मौत के साये के बीच इंसानियत की बने रियाज़ुद्दीन और अमन
मालवीय नगर में स्थानीय व्यापारी रियाज़ुद्दीन मंसूरी तथा उनके बेटे की लोगों की मदद करने पर उनकी चर्चा एक हीरो की तरह हो रही है.
Published : June 6, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए. धुएं और लपटों से घिरे लोग जान बचाने के लिए चीख रहे थे. हर तरफ अफरा-तफरी थी, हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा था. लेकिन इसी भयावह मंजर के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने को प्राथमिकता दी.
स्थानीय गद्दा व्यापारी और सिविल डिफेंस वॉलंटियर रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अमन मंसूरी ने अपनी दुकान के गद्दों को लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया बना दिया. दोनों ने राहत और बचाव कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और आग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की हरसंभव कोशिश की. बुधवार की सुबह मालवीय नगर इलाके में अचानक चीख-पुकार गूंजने लगी. एक होटल में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले चुकी थी.
लोगों के बचाने ना जान की पर्वाह की ना माल की
धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. होटल के अंदर मौजूद लोग कमरों में फंस चुके थे. कई लोग खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंच गए थे और नीचे खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे. नीचे मौजूद लोग भी बेबस थे. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को कैसे बचाया जाए. इसी दौरान होटल के सामने गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अमन मंसूरी मौके पर पहुंचे. दोनों ने जैसे ही हालात की गंभीरता देखी, तुरंत एक फैसला लिया. उन्होंने अपनी दुकान खोली और कर्मचारियों व स्थानीय लोगों की मदद से गद्दे और रजाइयां सड़क पर बिछानी शुरू कर दीं. उनका मकसद था कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से कूदने को मजबूर हो तो उसे गंभीर चोट न लगे.
सिर्फ किसी तरह लोगों की जान बचाना लक्ष्य था
रियाज़ुद्दीन मंसूरी बताते हैं कि उस समय उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था. किसी तरह लोगों की जान बच जाए. आग लगातार बढ़ रही थी, धुआं लोगों का दम घोंट रहा था और ऊपर फंसे लोगों के पास वक्त बहुत कम था. ऐसे में सड़क पर बिछाए गए गद्दे उनके लिए उम्मीद का सहारा बन गए. रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अमन सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, बल्कि दोनों सिविल डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं. यही वजह थी कि आपदा की स्थिति में उन्होंने घबराने के बजाय राहत कार्य शुरू किया. दोनों ने लोगों को सुरक्षित दिशा दिखाने, भीड़ को नियंत्रित करने और रेस्क्यू टीमों की मदद करने का काम भी किया.
मौत के साये के बीच इंसानियत की मिसाल
अमन मंसूरी के मुताबिक हालात बेहद भयावह थे, ऊपरी मंजिलों से लोग लगातार मदद के लिए आवाज लगा रहे थे. कई लोग धुएं के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे. ऐसे में नीचे मौजूद लोगों ने उन्हें हिम्मत दी और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों तक पहुंच गए थे. कुछ लोगों ने नीचे छलांग भी लगाई. सड़क पर बिछाए गए गद्दों की वजह से उन्हें गिरने का झटका कम लगा और राहत कार्य में मदद मिली. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उस समय यह व्यवस्था नहीं की जाती तो नुकसान और अधिक हो सकता था.
हीरो बने रियाज़ुद्दीन और अमन मंसूरी
इस पूरी घटना में मंसूरी परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ा. दुकान का सामान राहत कार्य में इस्तेमाल हुआ. रेस्क्यू के दौरान पिता और बेटे दोनों को चोटें भी आईं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने के बजाय लोगों की मदद जारी रखी. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में धुएं से घिरे लोग, राहत कार्य में जुटी टीमें और लोगों की मदद करते स्थानीय नागरिक दिखाई दे रहे हैं. इन्हीं तस्वीरों के बीच रियाज़ुद्दीन और अमन मंसूरी की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है.
यह कहानी सिर्फ एक अग्निकांड की नहीं है. यह कहानी है इंसानियत, साहस और जिम्मेदारी की. जब हालात बेकाबू हो गए थे, तब कुछ लोगों ने आगे बढ़कर यह साबित किया कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत इंसान का इंसान के लिए खड़ा होना है. मालवीय नगर अग्निकांड में कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. लेकिन इसी हादसे ने कुछ ऐसे चेहरों को भी सामने लाया, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. सिविल डिफेंस वॉलंटियर और स्थानीय व्यापारी रियाज़ुद्दीन मंसूरी तथा उनके बेटे अमन मंसूरी ने अपनी जान और अपने कारोबार की परवाह किए बिना लोगों की मदद की. आग की लपटों और धुएं के बीच उनकी बहादुरी ने कई लोगों को नई उम्मीद दी. यही वजह है कि आज पूरे इलाके में उनकी चर्चा एक हीरो की तरह हो रही है.
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