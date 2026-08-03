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दिल्ली में सेंधमारी की बड़ी वारदात का खुलासा, बंद घरों की रेकी कर देते थे वारदात को अंजाम; दो गिरफ्तार

दिल्ली में पुलिस ने हाई-वैल्यू हाउस बर्गलरी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है.

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बंद घरों की रेकी के बाद करते थे सेंधमारी; दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: दिल्ली में पुलिस ने हाई-वैल्यू हाउस बर्गलरी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी बंद घरों की रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम देते थे और चोरी की वारदात के बाद उत्तर प्रदेश में बने अपने ठिकानों पर छिप जाते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण, चांदी के सामान, 2 लाख 70 हजार रुपये कैश, स्मार्ट वॉच और घर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं.

स्पेशल स्टाफ, AATS और मालवीय नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहजाद और सचिन रावत को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दर्ज तीन मामले भी सुलझाए गए हैं. मामला 13 जुलाई का है. मालवीय नगर इलाके में एक घर में चोरी की शिकायत पुलिस को मिली थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, घर से सोने के गहने, चांदी के सामान और नकदी चोरी हुई थी. इसके बाद मालवीय नगर थाने में e-FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई.

पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी शाहजाद ने अपने साथी सचिन रावत के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने सचिन रावत को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से गिरफ्तार किया.

चोरी का सामान बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले रिहायशी इलाकों में बंद घरों की रेकी करते थे. ऐसे घरों को निशाना बनाया जाता था जहां परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए हों. इसके बाद विशेष औजारों की मदद से घर के दरवाजे या दूसरे रास्ते से जबरन प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था. वारदात के बाद दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश में बने अपने ठिकानों पर फरार हो जाते थे. चोरी का सामान छिपाकर रखने के बाद उसे स्थानीय रिसीवरों के जरिए ठिकाने लगाने की बात भी सामने आई है.

पुलिस की जांच में शाहजाद का कनेक्शन मालवीय नगर के अलावा प्रसाद नगर और राजेंद्र नगर में दर्ज चोरी के मामलों से भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है. 35 साल के शाहजाद, शामली के कैराना ग्रामीण इलाके का रहने वाला है. उसके खिलाफ मालवीय नगर थाने में पहले भी चोरी और चोरी का सामान रखने से जुड़ा मामला दर्ज रहा है.

AATS और मालवीय नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

नोएडा में उसके दूसरे मामलों में शामिल होने की भी जांच की जा रही है. वहीं 33 साल के सचिन रावत, गाजियाबाद का रहने वाला है. उसके खिलाफ न्यू अशोक नगर थाने में साल 2014 और 2015 में कई FIR दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है. इस पूरी कार्रवाई को स्पेशल स्टाफ, AATS और मालवीय नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई. DCP साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, पुलिस की कार्रवाई में न सिर्फ मालवीय नगर की हाई-वैल्यू बर्गलरी का खुलासा हुआ, बल्कि दोनों आरोपियों से जुड़े कुल तीन चोरी के मामलों को भी वर्कआउट किया गया है.

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