ETV Bharat / state

दिल्ली में सेंधमारी की बड़ी वारदात का खुलासा, बंद घरों की रेकी कर देते थे वारदात को अंजाम; दो गिरफ्तार

नई दिल्‍ली: दिल्ली में पुलिस ने हाई-वैल्यू हाउस बर्गलरी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी बंद घरों की रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम देते थे और चोरी की वारदात के बाद उत्तर प्रदेश में बने अपने ठिकानों पर छिप जाते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण, चांदी के सामान, 2 लाख 70 हजार रुपये कैश, स्मार्ट वॉच और घर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं.

स्पेशल स्टाफ, AATS और मालवीय नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहजाद और सचिन रावत को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दर्ज तीन मामले भी सुलझाए गए हैं. मामला 13 जुलाई का है. मालवीय नगर इलाके में एक घर में चोरी की शिकायत पुलिस को मिली थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, घर से सोने के गहने, चांदी के सामान और नकदी चोरी हुई थी. इसके बाद मालवीय नगर थाने में e-FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई.

पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी शाहजाद ने अपने साथी सचिन रावत के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने सचिन रावत को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से गिरफ्तार किया.

चोरी का सामान बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले रिहायशी इलाकों में बंद घरों की रेकी करते थे. ऐसे घरों को निशाना बनाया जाता था जहां परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए हों. इसके बाद विशेष औजारों की मदद से घर के दरवाजे या दूसरे रास्ते से जबरन प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था. वारदात के बाद दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश में बने अपने ठिकानों पर फरार हो जाते थे. चोरी का सामान छिपाकर रखने के बाद उसे स्थानीय रिसीवरों के जरिए ठिकाने लगाने की बात भी सामने आई है.